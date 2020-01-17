підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Громадяни не просили судити й штрафувати журналістів за доносами, – Бужанський про законопроект Бородянського
17 січня 2020, пʼятниця, 18:53 6
ЗМІ 2020-01-17T19:27:32+02:00
Українські Новини
Громадяни не просили судити й штрафувати журналістів за доносами, – Бужанський про законопроект Бородянського

Громадяни не просили судити й штрафувати журналістів за доносами, – Бужанський про законопроект Бородянського

Петро Стуженко
Максим Бужанський, Слуга народу, Володимир Бородянський, Мінкультури України, закон про дезінформацію
Максим Бужанський. Фото: Українські Новини
Максим Бужанський. Фото: Українські Новини

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") нагадав міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському, який представив законопроект про дезінформації, що українські виборці "не просили створювати за бюджетні гроші наглядачів за ЗМІ", а також "судити й штрафувати журналістів за доносами".

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Так от щодо закону про дезінформації. Знаєте, громадяни дуже чекають, коли їх перестануть грабувати на вулицях. Коли перестануть покриватимуть наркоторгівлю та кубла. Коли приберуть з вулиць гральні автомати. Коли перестануть вриватися в суди і погрожувати суддям. Коли почнуть розкривати резонансні злочини та перестануть виправдовувати вбивць. Вони за це проголосували, причому тричі.

А коли за розміром черепа будуть визначати, журналіст чи ні, а потім, визначивши, судити за доносами, штрафувати й карати, ні, цього громадяни не просили. Як й не просили створювати за бюджетні гроші когорти наглядачів за ЗМІ", - написав він.

Сьогодні, 17 січня, Бородянський презентував проект закону про протидію дезінформації. Також з сьогоднішнього дня стартує публічне обговорення документа. Перший заступиник міністра культури Анатолій Максимчук заявив, що в ході дискусій до тексту законопроекту будуть внесені зміни. До 28 лютого документ планують внести на розгляд Ради.

Зокрема, пропонується ввести посаду уповноваженого з питань інформації, присвоювати "хорошим" медіа спеціальний "знак довіри" та заснувати спеціальну журналістську організацію, яка буде визначати "професійних журналістів".

Але головне - вводиться адміністративна (грандіозні штарфы в розмірі 4,7-9,4 млн гривень) та кримінальна відповідальність (від штрафу до тюремного терміну до 7 років) за поширення дезінформації. А що таке дезінформація буде визначати той самий "уповноважений".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бородянський допускав кримінальну відповідальність для журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради та запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

Більше новин про: Максим Бужанський Слуга народу Володимир Бородянський Мінкультури України закон про дезінформацію

СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
Олена Костенко на нараді в Кабміні ознайомила представників будівельної галузі із змінами в ДАБІ 19:00
Громадяни не просили судити й штрафувати журналістів за доносами, – Бужанський про законопроект Бородянського 18:53
Крах літака МАУ: тіла загиблих українців доставлять у Київ 19 січня 18:45
СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя" 17:52
Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест", - ЗМІ 17:41
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok