Громадяни не просили судити й штрафувати журналістів за доносами, – Бужанський про законопроект Бородянського

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") нагадав міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському, який представив законопроект про дезінформації, що українські виборці "не просили створювати за бюджетні гроші наглядачів за ЗМІ", а також "судити й штрафувати журналістів за доносами".

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Так от щодо закону про дезінформації. Знаєте, громадяни дуже чекають, коли їх перестануть грабувати на вулицях. Коли перестануть покриватимуть наркоторгівлю та кубла. Коли приберуть з вулиць гральні автомати. Коли перестануть вриватися в суди і погрожувати суддям. Коли почнуть розкривати резонансні злочини та перестануть виправдовувати вбивць. Вони за це проголосували, причому тричі.

А коли за розміром черепа будуть визначати, журналіст чи ні, а потім, визначивши, судити за доносами, штрафувати й карати, ні, цього громадяни не просили. Як й не просили створювати за бюджетні гроші когорти наглядачів за ЗМІ", - написав він.

Сьогодні, 17 січня, Бородянський презентував проект закону про протидію дезінформації. Також з сьогоднішнього дня стартує публічне обговорення документа. Перший заступиник міністра культури Анатолій Максимчук заявив, що в ході дискусій до тексту законопроекту будуть внесені зміни. До 28 лютого документ планують внести на розгляд Ради.

Зокрема, пропонується ввести посаду уповноваженого з питань інформації, присвоювати "хорошим" медіа спеціальний "знак довіри" та заснувати спеціальну журналістську організацію, яка буде визначати "професійних журналістів".

Але головне - вводиться адміністративна (грандіозні штарфы в розмірі 4,7-9,4 млн гривень) та кримінальна відповідальність (від штрафу до тюремного терміну до 7 років) за поширення дезінформації. А що таке дезінформація буде визначати той самий "уповноважений".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бородянський допускав кримінальну відповідальність для журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради та запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.