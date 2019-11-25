Бородянский приравнял заказные новости к госизмене и предложил сажать авторов за дезинформацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который подал несколько скандальных инициатив по регулированию СМИ касательно фейков, считает оправданной мерой введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал - вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - сказал Бородянский.

При этом распространение дезинформации министр приравнивает к преступлению - на уровне госизмены, поскольку он считает, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны.

Бородянский считает, что в журналистском сообществе должна существовать организация, которая будет определять стандарты журналистики и выдавать или забирать журналистские удостоверения. Также этот орган будет определять степень манипулятивности того или иного СМИ. Но кроме того, данная организация, по мнению Бородянского, будет предупреждать журналистов, когда к ним должны прийти домой с обыском правоохранительные органы.

Введение контроля над журналистами Бородянский объясняет наличием в Украине информационной войны с РФ.

Как сообщали Українські Новини, Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов. Напомним, Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.