Илон Маск выбрал место для своего первого крупного европейского завода

Генеральный директор компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что первый крупный завод для Tesla будет построен в Берлине. Об этом передает ВВС.

Производитель построит завод и инженерно-конструкторский центр, которые станут частью крупного европейского завода Gigafactory. Глава Tesla добавил, что завод будет расположен недалеко от нового берлинского аэропорта.

Подобные действия вызваны тем, что фирма, которая также вложила значительные средства в китайский завод, сталкивается с усиливающейся конкуренцией в отрасли электромобилей.

По словам AutoExpress, Маск также сослался на риски, связанные с выходом Великобритании из ЕС.

Tesla ранее сообщала, что планирует начать производство в Европе в 2021 году. Позже в своем Twitter Маск уточнил, что завод будет производить батареи, силовые агрегаты и автомобили Tesla, начиная с серии Model Y.

Скриншот: twitter/@elonmusk

"Все знают о выдающихся немецких инженерных технологиях, и это одна из причин, почему мы размещаем завод Gigafactory Europe именно в Германии", - заявил Илон Маск в Берлине, на церемонии награждения премией "Золотой руль" за создание лучшего автомобиля года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

Кроме того, состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю.