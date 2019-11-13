подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • Илон Маск выбрал место для своего первого крупного европейского завода
13 ноября 2019, среда, 16:07 112
Мир 2019-11-13T16:07:29+02:00
Українські Новини
Илон Маск выбрал место для своего первого крупного европейского завода

Илон Маск выбрал место для своего первого крупного европейского завода

Берлин, Завод, Илон Маск, Tesla

Генеральный директор компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что первый крупный завод для Tesla будет построен в Берлине. Об этом передает ВВС.

Производитель построит завод и инженерно-конструкторский центр, которые станут частью крупного европейского завода Gigafactory. Глава Tesla добавил, что завод будет расположен недалеко от нового берлинского аэропорта.

 

Подобные действия вызваны тем, что фирма, которая также вложила значительные средства в китайский завод, сталкивается с усиливающейся конкуренцией в отрасли электромобилей.

По словам AutoExpress, Маск также сослался на риски, связанные с выходом Великобритании из ЕС.

Tesla ранее сообщала, что планирует начать производство в Европе в 2021 году. Позже в своем Twitter Маск уточнил, что завод будет производить батареи, силовые агрегаты и автомобили Tesla, начиная с серии Model Y.

Скриншот: twitter/@elonmuskСкриншот: twitter/@elonmusk

"Все знают о выдающихся немецких инженерных технологиях, и это одна из причин, почему мы размещаем завод Gigafactory Europe именно в Германии", - заявил Илон Маск в Берлине, на церемонии награждения премией "Золотой руль"  за создание лучшего автомобиля года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

Кроме того, состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю. 

Больше новостей о: Берлин Завод Илон Маск Tesla

Архив
Новости
Зеленский вместе с президентом Литвы приедут на экономический форум в Вильнюсе 16:59
Томиленко на семинаре в Хельсинки рассказал как Зеленский дважды дал "интервью" Tesla и 1 раз – актеру 16:56
Грета Тунберг решила пересечь Атлантику на катамаране 16:52
В Германии намерены сажать в тюрьму за съемку людей под одеждой без их согласия 16:46
Легализация рынка азартных игр: казино только при отелях и полный запрет внешней рекламы, – СМИ 16:40
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова 14:00
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
Кулеба утроил оклад за счет премии и надбавки "за интенсивность труда" 06:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok