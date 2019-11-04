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04 ноября 2019, понедельник, 12:28 235
Жизнь 2019-11-04T12:30:01+02:00
Українські Новини
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Forbes, Заработок, SpaceX, Илон Маск, Tesla, Финансовое состояние
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заработал за неделю два миллиарда долларов. Итого его финансовое состояние достигло 22,9 миллиарда долларов, подсчитал Forbes. Об этом сообщает "Meduza".

Таким образом, Маск поднялся на две позиции в рейтинге богатейших людей США и занимает в нем 21-ю строчку.

Ранее компания Tesla, производящая электрокары, представила отчет за третий квартал 2019 года, согласно которому ее скорректированная прибыль составила 342 миллиона долларов. В нем Маск, в частности, объявил, что компания опережает график разработки своего кроссовера Model Y, который должен быть представлен летом 2020 года.

Предыдущие два квартала были убыточными для Tesla, и биржевые аналитики ожидали продолжения падения показателей компании.

За неделю после отчета Tesla акции компании выросли на бирже на 24%.


Как сообщали Українські Новини, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда. 

Ранее Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри. 

Также Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. 

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