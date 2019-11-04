Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заработал за неделю два миллиарда долларов. Итого его финансовое состояние достигло 22,9 миллиарда долларов, подсчитал Forbes. Об этом сообщает "Meduza".

Таким образом, Маск поднялся на две позиции в рейтинге богатейших людей США и занимает в нем 21-ю строчку.

Ранее компания Tesla, производящая электрокары, представила отчет за третий квартал 2019 года, согласно которому ее скорректированная прибыль составила 342 миллиона долларов. В нем Маск, в частности, объявил, что компания опережает график разработки своего кроссовера Model Y, который должен быть представлен летом 2020 года.

Предыдущие два квартала были убыточными для Tesla, и биржевые аналитики ожидали продолжения падения показателей компании.

За неделю после отчета Tesla акции компании выросли на бирже на 24%.



Как сообщали Українські Новини, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда.



Ранее Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри.



Также Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.