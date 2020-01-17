Куди піти у Києві на водохрещенські вихідні

Синоптики обіцяють, що на вихідних буде невелике похолодання. Але не варто засмучуватися, адже для гостей столиці та киян підготували низку заходів на водохрещенські вихідні. Список наймасштабніших подій склали Українські Новини.

18 січня

Концерт класичної музики в Національному заповіднику "Софія Київська", зал "Хлібня" в 15:00. Виставка костюмів "Магія кіно" на ВДНГ (павільйон 9) з 10:00 до 20:00. Святкування Водохреща у парку "Київська Русь" початок о 13:30. Екскурсія храмами Києва, вул. Саксаганського, 1 з 11:00. Фестиваль китайських ліхтарів на Співочому полі до 16:00. Виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds на ВДНГ (павільйон 4) в 21:00. Каток "Зимова країна" на ВДНГ з 10:00 до 21:00. Виставка космічних пригод в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00.

19 січня

Святкування Водохреща у парку "Феофанія" з 8:00 до 18:00. Водохреще в козацькому стилі в музеї "Мамаєва свобода" з 6:30. Святкування Водохреща у парку "Київська Русь" з 13:30. Урочисте купання біля Свято-Покровського Храму на Оболоні в 12:00. Урочисте купання біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України в 14:00. Виставка костюмів "Магія кіно" на ВДНГ (павільйон 9) з 10:00 до 20:00. Концерт гурту "Пікардійська Терція" у Жовтневому палаці в 19:00. Шоу Grand Piano Rock Show у Палаці Культури КПІ в 19:00. Святкова локація в парку "Гідропарк" з 8:00 до 18:00. Фестиваль китайських ліхтарів на Співочому полі до 16:00. Всеукраїнський фестиваль загартовування "МоржіFest" у парку"Муромець" (Х-Park) з 10:00. Виставка Гунтера фон Гагенса "Всесвіт тіла" - Body Worlds на ВДНГ (павільйон 4) в 21:00. Каток "Зимова країна" на ВДНГ з 10:00 до 21:00. Виставка космічних пригод в ТРЦ "Smart plaza Obolon" в 10:00. Велике хімічне шоу в Національному палаці мистецтв Україна в 13:00 і 15:00

Як повідомляли Українські Новини,у Києві обладнали 16 місць для обмивання водою. Тим часом лікарі розповіли, кому не можна занурюватися в крижану воду на Водохреща.