Надихнувшись Хічкоком, Емінем випустив новий альбом

Відомий американський виконавець Емінем випустив новий альбом Music to Be Murdered By, не анонсуючи його. В альбом увійшли пісні, записані з репером Juice WRLD, який помер у грудні 2019 року, Андерсоном Паком, давнім другом Royce da 5'9" і Едом Шираном, який недавно зізнався, що втратив 23 кг через булінг. Одним з продюсерів платівки виступив Доктор Дре. Про це повідомляє видання Pitchfork.

Альбом доступний для прослуховування на всіх стрімінгових платформах, зокрема на Youtube, Apple Music, Spotyfy, SoundCloud і iTunes.

В релізі 20 треків. Надихався Емінем альбомом "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By", у створенні якого брав участь сам режисер.

Репер виявив повагу до Хічкока і відтворив оригінальну обкладинку цього релізу в своїй інтерпретації. У новій версії обкладинки на місці Хічкока, який прикладає до голови сокиру і револьвер, виявився сам репер в капелюсі і з лопатою. Голос режисера, який звучить в інтерлюдіях між піснями, взятий з альбому "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By".

Обкладинка альбому Альфреда Хічкока. Instagram/eminem

Емінем також випустив кліп на трек "Darkness". В пісні розповідається про масове вбивство на музичному фестивалі в Лас-Вегасі в 2017 році, де вбили 58 чоловік.

Крім того, у пісні "Unaccommodating" він посилається на вибух на концерті Аріана Гранде в Манчестері 2017 року, в результаті якого померли 22 людини.

