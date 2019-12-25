подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 декабря 2019, среда, 11:59 188
Шоу-бизнес 2019-12-25T12:30:02+02:00
Українські Новини
Эд Ширан похудел на 23 кг из-за буллинга со стороны интернет-пользователей и журналистов

Эд Ширан похудел на 23 кг из-за буллинга со стороны интернет-пользователей и журналистов

Елизавета Кесельман
Эд Ширан, буллинг, Троллинг, Оскорбление, Похудение
Эд Ширан.Фото: Peopletalk
Эд Ширан.Фото: Peopletalk

Музыкант Эд Ширан сбросил  почти 23 кг из-за троллинга в свой адрес со стороны фанатов и журналистов, и не появлялся в своих первых клипах, потому что переживал из-за своей внешности. Об этом музыкант рассказал в британском подкасте Behind The Medal, передает The Babel. 

Ширан пожаловался, что каждый раз, набирая вес, он сталкивался с осуждением и троллингом со стороны интернет-пользователей и журналистов. Также певец рассказал, что во время гастролей ему стало плохо из-за переедания и отсутствия тренировок, после чего он решил исправить это с помощью экстремальных диет, которые сделали его слишком худым.

"Это была другая крайность. Я был действительно большим, теперь я попытаюсь стать как можно более худым", — сказал Ширан.

Певец отметил, что не чувствовал неуверенности в себе, пока люди не указали на его недостатки. С тех пор Ширан начал следить за своим весом и бросил курить.

Как сообщали Українські Новини, Эд Ширан выступил на свадьбе у принца Гарри и Меган Маркл. 

Также в 2018 году клип Эда Ширана "Happier" за сутки собрал почти 6 млн просмотров.

Больше новостей о: Эд Ширан буллинг Троллинг Оскорбление Похудение

Архив
Новости
Блумберга обвинили в эксплуатации заключенных для своей предвыборной кампании на пост президента США 12:30
Прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного железнодорожного движения через Керченский пролив 12:25
На Донбассе в Рождество ранили украинского военного 12:21
Туриста из США нашли спасатели. Фото: Facebook/Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
На Говерле заблудился турист из США: его искали шестеро спасателей 11:56
Судья собирал пожертвы - ГБР займется расследованием дела 11:55
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Там чудовищная страна, а здесь я дома, - осужденный в России публицист попросил убежища в Украине 13:29
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Промпроизводство продолжает падать 20:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok