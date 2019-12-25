Эд Ширан похудел на 23 кг из-за буллинга со стороны интернет-пользователей и журналистов

Музыкант Эд Ширан сбросил почти 23 кг из-за троллинга в свой адрес со стороны фанатов и журналистов, и не появлялся в своих первых клипах, потому что переживал из-за своей внешности. Об этом музыкант рассказал в британском подкасте Behind The Medal, передает The Babel.

Ширан пожаловался, что каждый раз, набирая вес, он сталкивался с осуждением и троллингом со стороны интернет-пользователей и журналистов. Также певец рассказал, что во время гастролей ему стало плохо из-за переедания и отсутствия тренировок, после чего он решил исправить это с помощью экстремальных диет, которые сделали его слишком худым.

"Это была другая крайность. Я был действительно большим, теперь я попытаюсь стать как можно более худым", — сказал Ширан.

Певец отметил, что не чувствовал неуверенности в себе, пока люди не указали на его недостатки. С тех пор Ширан начал следить за своим весом и бросил курить.

Как сообщали Українські Новини, Эд Ширан выступил на свадьбе у принца Гарри и Меган Маркл.

Также в 2018 году клип Эда Ширана "Happier" за сутки собрал почти 6 млн просмотров.