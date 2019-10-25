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  • Эминем в своем треке "выбросил в пруд" дочь Трампа: рэпера вызвали на допрос
25 октября 2019, пятница, 16:07 102
Америка 2019-10-25T16:08:37+03:00
Українські Новини
Эминем в своем треке "выбросил в пруд" дочь Трампа: рэпера вызвали на допрос

Эминем в своем треке "выбросил в пруд" дочь Трампа: рэпера вызвали на допрос

Эминем, Рэпер, Иванка Трамп, Дональд Трамп

Секретная служба США допрашивала рэпера Эминема из-за песни с "угрожающим" текстом в адрес дочери президента страны Иванки Трамп, сообщает "Русская служба BBC".

Документы, полученные Buzzfeed, свидетельствуют о том, что агенты службы беседовали с рэпером о его песне Framed.

В этой песне Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) упоминает о том, что Иванка Трамп находится в багажнике его машины, после чего "глупая маленькая белокурая девочка" оказывается "брошена в пруд". Сотрудники секретной службы ограничились одной беседой с Мэтерсом - дальнейшего развития это дело не получило.

Согласно документам, на которые ссылается Buzzfeed, расследование было открыто после того, как в Секретную службу на эту песню пожаловался "озабоченный гражданин". Этим человеком оказался журналист издания TMZ, который в действительности обращался в службу за комментарием.

"Я хотел бы узнать, ведет ли служба расследование в отношении Эминема из-за угрожающей песни об Иванке Трамп", - говорилось в его запросе в Секретную службу.

После этого служба начала изучать рэпера - в документах в частности отмечено его прозвище Слим Шейди.

Агенты связались с его адвокатами в конце 2017 года, а допрос состоялся в январе 2018 года. В ходе допроса агенты цитировали другой посвященный Трампу фристайл, с которым Эминем выступил на одной из церемоний награждений. Рэпер вспомнил тот текст и принялся зачитывать его одновременно с сотрудниками Секретной службы, говорится в документах. Двумя днями позже допрос Эминема обсуждали на совещании в Секретной службе, где было принято решение не направлять дело прокурору.

Ранее, в октябре 2017 года, Эминем записал дисс на Трампа, в котором рассказывал о ненависти к нему.

Как сообщали Українські Новини, Эминем нецензурно раскритиковал "скотину" Трампа на фестивале в Шотландии. Также Эминем отсудил у партии Новой Зеландии более $400 тыс. за нарушение авторских прав.

Ранее в сети появился клип на совместную песню Эминема и Эда Ширана.

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