Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт второй раз за 5 лет возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов — она заработала $185 миллионов. Американский Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, сообщает "TheБабель".

Свои миллионы певица Тейлор Свифт заработала благодаря новой сделке со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастрольному туру.

На втором месте — рэпер Канье Уэст, который заработал $150 миллионов (значительная часть этих средств поступила от продажи кроссовок его совместного с Аdidas бренда Yeezy).

Английский певец Эд Ширан заработал на гастрольных турах $110 миллионов и занял третье место.

ТОП-10 участников рейтинга:

1. Тейлор Свифт ($ 185 млн)

2. Канье Уэст ($ 150 млн)

3. Эд Ширан ($ 110 млн)

4. The Eagles ($ 100 млн)

5. Элтон Джон ($ 84 млн)

6. Jay-Z ($ 81 млн)

7. Бейонсе ($ 81 млн)

8. Drake ($ 75 млн)

9. Diddy ($ 70 млн)

10.Metallica ($ 68,5 млн)

В рейтинг также попали 9 новичков, среди них: корейский бойзбэнд BTS (№ 15, $57 млн), певица Ариана Гранде (№ 22, $ 8 млн) и хип-хоп трио Migos (№ 40, $36 млн).



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