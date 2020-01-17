СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на нараді з представниками Національного банку, щодо якого Зеленський зажадав знайти відповідальних за 2 тижні.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Так (справу) відкрили", - сказав він.

За його словами, справу розслідує СБУ, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті була поширений аудіозапис наради Гончарука нібито з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а Зеленського - таким, що має поверхневі уявлення про економіку.У п'ятницю, 17 січня, Гончарук заявив, що подав заяву про відставку Зеленському, хоча за Конституцією повинен подавати його до парламенту. При цьому Зеленський, всупереч відсутності таких конституційних повноважень, заявив, що розгляне заяву.