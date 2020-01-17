Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука

Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронні органи протягом двох тижнів встановити причетних до аудіозапису наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука з окремими представниками Кабінету Міністрів і національного банку.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини."Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України", - сказано в ньому.Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони."Вимагаю, щоб за два тижні, як можна швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи... Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - сказав він.Президент підкреслив, що в рамках кримінального провадження необхідно встановити коло осіб, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, за яких вони відбувалися."У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є в ЗМІ - з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками чи ні", - сказав він.Зеленський також закликав правоохоронців розробити протягом двох тижнів необхідні заходи для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.У повідомленні підкреслюється, що в приміщеннях органів державної влади не може вестися несанкціоноване прослуховування і фіксування розмов, оскільки це є питанням національної безпеки.Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради Гончарука із заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а Зеленського - тим, який має поверхневі уявлення про економіку.У п'ятницю, 17 січня, Гончарук заявив, що подав заяву про відставку Зеленському, хоча за Конституцією повинен подавати її до парламенту.При цьому Зеленський, всупереч відсутності таких конституційних повноважень, заявив, що розгляне заяву.