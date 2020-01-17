Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука

Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронні органи протягом двох тижнів встановити причетних до аудіозапису наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука з окремими представниками Кабінету Міністрів і національного банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



"Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України", - сказано в ньому.



Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.



"Вимагаю, щоб за два тижні, як можна швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи... Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - сказав він.



Президент підкреслив, що в рамках кримінального провадження необхідно встановити коло осіб, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, за яких вони відбувалися.



"У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є в ЗМІ - з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками чи ні", - сказав він.



Зеленський також закликав правоохоронців розробити протягом двох тижнів необхідні заходи для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.



У повідомленні підкреслюється, що в приміщеннях органів державної влади не може вестися несанкціоноване прослуховування і фіксування розмов, оскільки це є питанням національної безпеки.



Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради Гончарука із заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.



В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а Зеленського - тим, який має поверхневі уявлення про економіку.



У п'ятницю, 17 січня, Гончарук заявив, що подав заяву про відставку Зеленському, хоча за Конституцією повинен подавати її до парламенту.



При цьому Зеленський, всупереч відсутності таких конституційних повноважень, заявив, що розгляне заяву.