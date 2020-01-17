підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
ONLINE
Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

  • Новини
  • Політика
  • Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
17 січня 2020, пʼятниця, 14:20 25
Політика 2020-01-17T14:22:01+02:00
Українські Новини
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука

Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Правоохоронні органи, Олексій Гончарук, прослуховування Гончарука
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронні органи протягом двох тижнів встановити причетних до аудіозапису наради прем'єр-міністра Олексія Гончарука з окремими представниками Кабінету Міністрів і національного банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України", - сказано в ньому.

Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

"Вимагаю, щоб за два тижні, як можна швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи... Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - сказав він.

Президент підкреслив, що в рамках кримінального провадження необхідно встановити коло осіб, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, за яких вони відбувалися.

"У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є в ЗМІ - з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками чи ні", - сказав він.

Зеленський також закликав правоохоронців розробити протягом двох тижнів необхідні заходи для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

У повідомленні підкреслюється, що в приміщеннях органів державної влади не може вестися несанкціоноване прослуховування і фіксування розмов, оскільки це є питанням національної безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради Гончарука із заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

В ході наради прем'єр назвав себе профаном в економіці, а Зеленського - тим, який має поверхневі уявлення про економіку.

У п'ятницю, 17 січня, Гончарук заявив, що подав заяву про відставку Зеленському, хоча за Конституцією повинен подавати її до парламенту.

При цьому Зеленський, всупереч відсутності таких конституційних повноважень, заявив, що розгляне заяву.

Більше новин про: Володимир Зеленський Правоохоронні органи Олексій Гончарук прослуховування Гончарука

СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
Cпоживачі природного газу Харкова отримують окрему квитанцію за доставку газу 15:46 Прес-реліз
Сьогодні весь світ відзначає День дітей-винахідників 15:15
Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market 14:46
СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ 14:39
Прикарпатці за розподіл газу сплачуватимуть окремо 14:24 Прес-реліз
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ 16:52
більше новин
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку 15:59
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok