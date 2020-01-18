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  • Як правильно і безпечно занурюватися в крижану воду на Водохреще
18 січня 2020, субота, 06:00 9
Життя 2020-01-18T08:45:02+02:00
Українські Новини
Як правильно і безпечно занурюватися в крижану воду на Водохреще

Як правильно і безпечно занурюватися в крижану воду на Водохреще

Елена Новикова
Ополонка, Водохреще, пірнання в ополонку, правила безпеки
Крещение. Фото: pixabay
Крещение. Фото: pixabay

Не дивлячись на те, що в Православній церкві України стверджують, що купання в ополонці на Водохреще не призводить до духовного очищення й не властиво українцям, занурення в крижану воду залишається однією з традицій цього свята. Про те, що потрібно знати про правила безпеки під час занурення в ополонку, розкажуть Українські Новини.

Правила безпеки:

  1. Перед зануренням необхідно зробити розминку.
  2. Не варто відразу ж застрибувати в воду або пірнати вперед головою. Почніть занурення з ніг, а також намочіть обличчя, груди, живіт і спину. Після цього зануртесь до шиї. Якщо пірнути з головою, то це може привести до різкого охолодження організму.
  3. Вибирайте безпечну водойму для занурення.
  4. Не занурюйтеся, коли навколо немає інших людей.
  5. Уважно слідкуйте за дітьми. Не занурюйте в крижану воду маленьких дітей і дітей зі слабким імунітетом.
  6. Під час занурення намагайтеся за щось триматися. Якщо відчуєте нездужання, то не занурюйтеся далі, а акуратно вийдіть на берег.
  7. Безпечний час перебування у воді до 10 секунд. Людям, які практикують загартовування водою, лікарі рекомендують перебувати в ополонці не довше 1,5-2 хвилин.
  8. Після купання розітріть себе сухим рушником і одягніть теплий одяг, шапку і взуття. Одяг має бути просторим і бажано без великої кількості блискавок, гудзиків і шнурків. Взуття також має бути просторим і теплим.
  9. Перейдіть у тепле приміщення або машину. Випийте гарячого чаю.
  10. Ні в якому разі ні до, ні після занурення не можна вживати алкоголь. Від сигарет також потрібно відмовитися. Адже їх вплив значно погіршує кровообіг в організмі.

Також про правила безпеки нагадує Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Як повідомляли Українські Новини, у Києві обладнали 16 місць для обмивання водою на Водохреще. Раніше лікарі розповіли, кому не можна занурюватися в крижану воду.

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