Як правильно і безпечно занурюватися в крижану воду на Водохреще

Не дивлячись на те, що в Православній церкві України стверджують, що купання в ополонці на Водохреще не призводить до духовного очищення й не властиво українцям, занурення в крижану воду залишається однією з традицій цього свята. Про те, що потрібно знати про правила безпеки під час занурення в ополонку, розкажуть Українські Новини.

Правила безпеки:

Перед зануренням необхідно зробити розминку. Не варто відразу ж застрибувати в воду або пірнати вперед головою. Почніть занурення з ніг, а також намочіть обличчя, груди, живіт і спину. Після цього зануртесь до шиї. Якщо пірнути з головою, то це може привести до різкого охолодження організму. Вибирайте безпечну водойму для занурення. Не занурюйтеся, коли навколо немає інших людей. Уважно слідкуйте за дітьми. Не занурюйте в крижану воду маленьких дітей і дітей зі слабким імунітетом. Під час занурення намагайтеся за щось триматися. Якщо відчуєте нездужання, то не занурюйтеся далі, а акуратно вийдіть на берег. Безпечний час перебування у воді до 10 секунд. Людям, які практикують загартовування водою, лікарі рекомендують перебувати в ополонці не довше 1,5-2 хвилин. Після купання розітріть себе сухим рушником і одягніть теплий одяг, шапку і взуття. Одяг має бути просторим і бажано без великої кількості блискавок, гудзиків і шнурків. Взуття також має бути просторим і теплим. Перейдіть у тепле приміщення або машину. Випийте гарячого чаю. Ні в якому разі ні до, ні після занурення не можна вживати алкоголь. Від сигарет також потрібно відмовитися. Адже їх вплив значно погіршує кровообіг в організмі.

Також про правила безпеки нагадує Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Як повідомляли Українські Новини, у Києві обладнали 16 місць для обмивання водою на Водохреще. Раніше лікарі розповіли, кому не можна занурюватися в крижану воду.