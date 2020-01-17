Експерти оновили Топ-10 найбільш поширених паролів, з урахуванням масових витоків за 2019

В той час, як в Instagram масово зламують сторінки, в DeviceLock проаналізували близько 4,9 млрд унікальних пар логінів і паролів та визначили паролі, які є найпоширенішими серед користувачів. Джерела даних - спільноти, які займаються відновленням паролів з хешів і тіньові форуми, куди викладаються масові витоки відновлених і хешированых паролів. Про це повідомляє "Хабр".

Повідомляється, що за 2019 рік можна відзначити наступні великі витоки (понад 25 млн пар логін/пароль), що потрапили в дослідження:

генеалогічний сервіс "MyHeritage"— 180 млн

додаток для фітнесу та обліку харчування "MyFitnessPal" — 49 млн

сервіс створення відео "Animoto" — 40 млн

онлайн магазин одягу "Shein.com" — 31 млн

освітній портал "Chegg" — 29 млн

розробник онлайнових ігор "Zynga" — 26 млн

"Хочу звернути увагу на те, що цифри у списку вище, це не розмір витоку, допущеної тим чи іншим сервісом, а кількість розшифрованих паролів, доступних на момент дослідження. Самі ці витоки могли відбуватися і раніше 2019 року, проте тільки в 2019 році стали доступні розшифровані паролі", - йдеться в повідомленні.

На момент дослідження в базі паролів:

4,883,711,954 всього паролів (було 4,039,047,139)

779,281,749 паролів містять тільки цифри (було 652,395,037)

1,275,706,800 паролів містять лише літери (було 1,060,863,995)

13,696,084 паролів містять літери кириличного алфавіту (було 12,205,832)

159,948,243 паролів містять букви, цифри і спецсимволи (було 129,628,109)

3,126,556,695 паролів містять 8 і більше символів (було 2,604,395,502)

10 найпопулярніших паролів:

123456

123456789

qwerty

12345

password

12345678

qwerty123

1q2w3e

111111

1234567890

10 найпопулярніших паролів з витоків тільки за 2019 год:

123456

123456789

12345

qwerty

password

qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

10 найпопулярніших паролів, які містять тільки буквы:

qwerty

password

qwertyuiop

qwert

iloveyou

zxcvbnm

unknown

qazwsx

dragon

monkey

10 найпопулярніших паролів, які містять літери, цифри та спецсимволы:

Aa123456.

)4ever

1qaz@WSX

P@ssw0rd

p@ssw0rd

123456QQAqqa_

1qaz!QAZ

Spiritwear_2004

wowecarts@123

film@123

10 найпопулярніших кириличних паролей:

пароль

йцукен

я

любовь

привет

наташа

люблю

максим

андрей

солнышко

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила трьох хакерів, які вкрали у філії АТ "Укрпошта" близько 200 тисяч гривень, прикинувшись, що тестують програмне забезпечення. Також російські хакери зламали сайт "Кварталу 95" і сайт Burisma.