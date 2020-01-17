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17 січня 2020, пʼятниця, 12:23 21
Технології 2020-01-17T13:00:39+02:00
Українські Новини
Експерти оновили Топ-10 найбільш поширених паролів, з урахуванням масових витоків за 2019

Експерти оновили Топ-10 найбільш поширених паролів, з урахуванням масових витоків за 2019

Елена Новикова
Злом сторінки, Злом мережі, хакери, паролі
Пароль. Фото: pixabay
Пароль. Фото: pixabay

В той час, як в Instagram масово зламують сторінки, в DeviceLock проаналізували близько 4,9 млрд унікальних пар логінів і паролів та визначили паролі, які є найпоширенішими серед користувачів. Джерела даних - спільноти, які займаються відновленням паролів з хешів і тіньові форуми, куди викладаються масові витоки відновлених і хешированых паролів. Про це повідомляє "Хабр".

Повідомляється, що за 2019 рік можна відзначити наступні великі витоки (понад 25 млн пар логін/пароль), що потрапили в дослідження:

  • генеалогічний сервіс "MyHeritage"— 180 млн
  • додаток для фітнесу та обліку харчування "MyFitnessPal" — 49 млн
  • сервіс створення відео "Animoto" — 40 млн
  • онлайн магазин одягу "Shein.com" — 31 млн
  • освітній портал "Chegg" — 29 млн
  • розробник онлайнових ігор "Zynga" — 26 млн

"Хочу звернути увагу на те, що цифри у списку вище, це не розмір витоку, допущеної тим чи іншим сервісом, а кількість розшифрованих паролів, доступних на момент дослідження. Самі ці витоки могли відбуватися і раніше 2019 року, проте тільки в 2019 році стали доступні розшифровані паролі", - йдеться в повідомленні.

На момент дослідження в базі паролів:

  • 4,883,711,954 всього паролів (було 4,039,047,139)
  • 779,281,749 паролів містять тільки цифри (було 652,395,037)
  • 1,275,706,800 паролів містять лише літери (було 1,060,863,995)
  • 13,696,084 паролів містять літери кириличного алфавіту (було 12,205,832)
  • 159,948,243 паролів містять букви, цифри і спецсимволи (було 129,628,109)
  • 3,126,556,695 паролів містять 8 і більше символів (було 2,604,395,502)

10 найпопулярніших паролів:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • 12345
  • password
  • 12345678
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 111111
  • 1234567890

10 найпопулярніших паролів з витоків тільки за 2019 год:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345
  • qwerty
  • password
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890

10 найпопулярніших паролів, які містять тільки буквы:

  • qwerty
  • password
  • qwertyuiop
  • qwert
  • iloveyou
  • zxcvbnm
  • unknown
  • qazwsx
  • dragon
  • monkey

10 найпопулярніших паролів, які містять літери, цифри та спецсимволы:

  • Aa123456.
  • )4ever
  • 1qaz@WSX
  • P@ssw0rd
  • p@ssw0rd
  • 123456QQAqqa_
  • 1qaz!QAZ
  • Spiritwear_2004
  • wowecarts@123
  • film@123

10 найпопулярніших кириличних паролей:

  • пароль
  • йцукен
  • я
  • любовь
  • привет
  • наташа
  • люблю
  • максим
  • андрей
  • солнышко

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила трьох хакерів, які вкрали у філії АТ "Укрпошта" близько 200 тисяч гривень, прикинувшись, що тестують програмне забезпечення. Також російські хакери зламали сайт "Кварталу 95" і сайт Burisma.

 

 

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