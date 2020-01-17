Експерти оновили Топ-10 найбільш поширених паролів, з урахуванням масових витоків за 2019

В той час, як в Instagram масово зламують сторінки, в DeviceLock проаналізували близько 4,9 млрд унікальних пар логінів і паролів та визначили паролі, які є найпоширенішими серед користувачів. Джерела даних - спільноти, які займаються відновленням паролів з хешів і тіньові форуми, куди викладаються масові витоки відновлених і хешированых паролів. Про це повідомляє "Хабр". Повідомляється, що за 2019 рік можна відзначити наступні великі витоки (понад 25 млн пар логін\/пароль), що потрапили в дослідження: генеалогічний сервіс "MyHeritage"— 180 млн додаток для фітнесу та обліку харчування "MyFitnessPal" — 49 млн сервіс створення відео "Animoto" — 40 млн онлайн магазин одягу "Shein.com" — 31 млн освітній портал "Chegg" — 29 млн розробник онлайнових ігор "Zynga" — 26 млн "Хочу звернути увагу на те, що цифри у списку вище, це не розмір витоку, допущеної тим чи іншим сервісом, а кількість розшифрованих паролів, доступних на момент дослідження. Самі ці витоки могли відбуватися і раніше 2019 року, проте тільки в 2019 році стали доступні розшифровані паролі", - йдеться в повідомленні. На момент дослідження в базі паролів: 4,883,711,954 всього паролів (було 4,039,047,139) 779,281,749 паролів містять тільки цифри (було 652,395,037) 1,275,706,800 паролів містять лише літери (було 1,060,863,995) 13,696,084 паролів містять літери кириличного алфавіту (було 12,205,832) 159,948,243 паролів містять букви, цифри і спецсимволи (було 129,628,109) 3,126,556,695 паролів містять 8 і більше символів (було 2,604,395,502) 10 найпопулярніших паролів: 123456 123456789 qwerty 12345 password 12345678 qwerty123 1q2w3e 111111 1234567890 10 найпопулярніших паролів з витоків тільки за 2019 год: 123456 123456789 12345 qwerty password qwerty123 1q2w3e 12345678 111111 1234567890 10 найпопулярніших паролів, які містять тільки буквы: qwerty password qwertyuiop qwert iloveyou zxcvbnm unknown qazwsx dragon monkey 10 найпопулярніших паролів, які містять літери, цифри та спецсимволы: Aa123456. )4ever 1qaz@WSX P@ssw0rd p@ssw0rd 123456QQAqqa_ 1qaz!QAZ Spiritwear_2004 wowecarts@123 film@123 10 найпопулярніших кириличних паролей: пароль йцукен я любовь привет наташа люблю максим андрей солнышко Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила трьох хакерів, які вкрали у філії АТ "Укрпошта" близько 200 тисяч гривень, прикинувшись, що тестують програмне забезпечення. Також російські хакери зламали сайт "Кварталу 95" і сайт Burisma.