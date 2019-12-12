В Instagram массово взламывают странички: как обезопасить профиль

В то время, как Instagram обзавелся собственным мессенджером, с помощью приложения Stalkci, которое предлагает посмотреть, кто заходил на вашу страницу, Instagram-аккаунты массово взламывают.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Турецкий сайтец (и приложение) Stalkci позволяет видеть ваших гостей. Ну, якобы позволяет. На самом деле схема очень простая — при регистрации вы вводите логин и пароль от любимой странички, страничка улетает в руки жуликов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, после того, как профиль в Instagram взломали, вернуть их уже почти невозможно, поскольку хакеры меняют почту и номер телефона, к которому прикреплен профиль. В первую очередь цель взлома - заполучить странички с большим количеством подписок. В дальнейшем они используются для нужной взломщикам информации и запуска рекламы.

Для того, чтобы защитить свой аккаунт, советуют не заходить на любые другие сайты с помощью своего аккаунта, а также не вводить от него пароль и логин в приложениях. Кроме того, опасными могут быть разные онлайн-тесты, которые также требуют авторизации с помощью соцсети.

Как сообщали Українські Новини, Instagram начал удалять фотографии с эффектом пластической операции.

Ранее Instagram заявлял о намерениях скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей.