подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 09:43 22
Технологии 2019-12-12T09:58:59+02:00
Українські Новини
В Instagram массово взламывают странички: как обезопасить профиль

В Instagram массово взламывают странички: как обезопасить профиль

Ярина Вацяк
Соцсеть, Хакеры, инста, Stalkci, Instagram
Instagram. Фото: pixabay.com
Instagram. Фото: pixabay.com

В то время, как Instagram обзавелся собственным мессенджером, с помощью приложения Stalkci, которое предлагает посмотреть, кто заходил на вашу страницу, Instagram-аккаунты массово взламывают.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Турецкий сайтец (и приложение) Stalkci позволяет видеть ваших гостей. Ну, якобы позволяет. На самом деле схема очень простая — при регистрации вы вводите логин и пароль от любимой странички, страничка улетает в руки жуликов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, после того, как профиль в Instagram взломали, вернуть их уже почти невозможно, поскольку хакеры меняют почту и номер телефона, к которому прикреплен профиль. В первую очередь цель взлома - заполучить странички с большим количеством подписок. В дальнейшем они используются для нужной взломщикам информации и запуска рекламы.

Для того, чтобы защитить свой аккаунт, советуют не заходить на любые другие сайты с помощью своего аккаунта, а также не вводить от него пароль и логин в приложениях. Кроме того, опасными могут быть разные онлайн-тесты, которые также требуют авторизации с помощью соцсети.  

Как сообщали Українські Новини, Instagram начал удалять фотографии с эффектом пластической операции. 

Ранее Instagram заявлял о намерениях скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей.

Больше новостей о: Соцсеть Хакеры инста Stalkci Instagram

Архив
Новости
Обвал курса гривны и инфляция в 5,3%: группа ICU дала прогноз для Украины на следующий год 10:12
Доллар и евро обновили антирекорд: курс валют на четверг 10:05
В США перенесли рассмотрение "адских санкций" против России 09:34
РЭБ на Донбассе. Фото: InformNapalm
На Донбассе зафиксировали российские современные военные комплексы 09:09
Бомжи, импорт электричества из РФ и самоуправление в "Л/ДНР": чем займется Рада в четверг 09:05
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok