Кабмін продовжує працювати в штатному режимі, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що Кабінет Міністрів працює в штатному режимі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Я підтримую прем'єр-міністра. Це рішення сильної командної людини, яка довіряє Президентові. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і чекаємо рішення Володимира Зеленського", - написав міністр.



Він додав, що пишається роботою з Президентом, прем'єр-міністром та іншими міністрами.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку.



Також Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку.



15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.



Тим часом Зеленський розглядає відставку Гончарука, хоча не має на це права.