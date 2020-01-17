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17 січня 2020, пʼятниця, 11:37 9
Кабмін 2020-01-17T13:15:04+02:00
Українські Новини
Кабмін продовжує працювати в штатному режимі, - Милованов

Кабмін продовжує працювати в штатному режимі, - Милованов

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Кабмін, Тимофій Милованов, звільнення, Олексій Гончарук
Тимофій Милованов Фото: womo.ua
Тимофій Милованов Фото: womo.ua

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що Кабінет Міністрів працює в штатному режимі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я підтримую прем'єр-міністра. Це рішення сильної командної людини, яка довіряє Президентові. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і чекаємо рішення Володимира Зеленського", - написав міністр.

Він додав, що пишається роботою з Президентом, прем'єр-міністром та іншими міністрами.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку.

Також Рада скасувала годину запитань до уряду у зв'язку із заявою Гончарука про відставку.

15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Тим часом Зеленський розглядає відставку Гончарука, хоча не має на це права.

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