Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке

Верховная Рада отменила час вопросов к правительству в пятницу в связи с поданным премьер-министром Алексеем Гончаруком заявлением об отставке.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.



"Уважаемые коллеги! Касательно часа вопросов к правительству. Все вы знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к Президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, часа вопросов к правительству не будет", - сказал он.



Однако, по словам спикера, будет выступать министр иностранных дел Вадим Пристайко, согласно решению согласительного совета в понедельник по списку присланных фракциями вопросов.



При этом ни Гончарук, ни министры не появились в зале. Пристайко на данный момент также отсутствует.



Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.



15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.