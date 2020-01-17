подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке
17 января 2020, пятница, 10:53 34
Политика 2020-01-17T10:54:20+02:00
Українські Новини
Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке

Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Кабмин, Отставка, Алексей Гончарук
Гончарук Алексей Фото: КМУ
Гончарук Алексей Фото: КМУ

Верховная Рада отменила час вопросов к правительству в пятницу в связи с поданным премьер-министром Алексеем Гончаруком заявлением об отставке.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Уважаемые коллеги! Касательно часа вопросов к правительству. Все вы знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к Президенту и сейчас находится на консультации, поэтому сегодня, как такового, часа вопросов к правительству не будет", - сказал он.

Однако, по словам спикера, будет выступать министр иностранных дел Вадим Пристайко, согласно решению согласительного совета в понедельник по списку присланных фракциями вопросов.

При этом ни Гончарук, ни министры не появились в зале. Пристайко на данный момент также отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Больше новостей о: Рада 9 созыва Кабмин Отставка Алексей Гончарук

Комитет по организации госвласти рекомендует Раде ...
Скалецкая получила тройную премию и надбавки в вос...
Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя н...
Гончарук подал заявление об отставке...
Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список
Новости
Рада дала возможность привлечь еще 20 млрд грн на дороги, – советник премьера Голик 11:13
Курс рубля перед выходными упал 11:05
Рада не получала заявление Гончарука об оставке 11:01
Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке 10:53
Доллар и евро взлетели в обменниках перед выходными 10:34
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
больше новостей
"Воры в законе", борьба с коррупцией и рестораны: чем займется Рада в четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok