Курс рубля впав перед вихідними

У п'ятницю, 17 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 16 січня, впав на 4 копійки до 3,47 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля залишився без змін 3,98 грн за 10 рублів:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,47 3,98 Максимальний 3,82 5,00 Мінімальний

Як повідомляли Українські Новини, раніше у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав, а в Україні підвищився.

Тим часом, НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс валют на вихідні.