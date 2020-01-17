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17 січня 2020, пʼятниця, 11:05 6
Фінанси 2020-01-17T12:45:02+02:00
Українські Новини
Курс рубля впав перед вихідними

Курс рубля впав перед вихідними

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві

У п'ятницю, 17 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 16 січня, впав на 4 копійки до 3,47 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля залишився без змін 3,98 грн за 10 рублів:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,47 3,98
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний

Як повідомляли Українські Новини, раніше у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав, а в Україні підвищився.

Тим часом, НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс валют на вихідні.

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