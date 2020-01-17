Зеленський розглядає відставку Гончарука, хоча не має на це права

Президент Володимир Зеленський розглядає заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент України отримав подана прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву", - сказано в ньому.

Наголошується, що про результати розгляду Офіс Президента повідомить окремо.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також у нараді приписується участь заступник голови НБУ Катерині Рожкової і міністру фінансів Оксані Маркарової.

Учасники запису обговорюють, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Прес-служба Кабміну в середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.

Проте згідно 115 статті Конституції України, відставку прем'єр-міністра розглядає Верховна Рада, а не Президент України.

Фракція "слуг народу" викликала Гончарука на пояснення, але він не прийшов. Волів пояснити все особисто Зеленського. В результаті, депутати пробували проголосувати відставку прем'єра, але вона не пройшла. "За" висловилися лише 10 депутатів, на чолі з Дубинським і Бужанским.

Тим часом, Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу.