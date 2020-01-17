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17 січня 2020, пʼятниця, 10:24 5
Президент 2020-01-17T11:04:32+02:00
Українські Новини
Зеленський розглядає відставку Гончарука, хоча не має на це права

Зеленський розглядає відставку Гончарука, хоча не має на це права

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, Відставка
Володимир Зеленський і Олексій Гончарук. Фото: прес-служба ОП
Володимир Зеленський і Олексій Гончарук. Фото: прес-служба ОП

Президент Володимир Зеленський розглядає заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент України отримав подана прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву", - сказано в ньому.

Наголошується, що про результати розгляду Офіс Президента повідомить окремо.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також у нараді приписується участь заступник голови НБУ Катерині Рожкової і міністру фінансів Оксані Маркарової.

Учасники запису обговорюють, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Прес-служба Кабміну в середу ввечері заявила, що не має інформації про автентичність запису і заперечує інформацію про те, що Гончарук після її публікації нібито подав у відставку.

Проте згідно 115 статті Конституції України, відставку прем'єр-міністра розглядає Верховна Рада, а не Президент України.

Фракція "слуг народу" викликала Гончарука на пояснення, але він не прийшов. Волів пояснити все особисто Зеленського. В результаті, депутати пробували проголосувати відставку прем'єра, але вона не пройшла. "За" висловилися лише 10 депутатів, на чолі з Дубинським і Бужанским.

Тим часом, Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу.

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