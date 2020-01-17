Сьогодні Бородянський представить скандальний законопроект про дезінформацію

Сьогодні міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський представить проект закону про дезінформацію, через який, на думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленко, Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою.

Передбачається, що згідно даного законопроекту, буде передбачено запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який буде протидіяти дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів і етики і буде стежити за їх дотриманням, а також захищати медійників.

За словами першого заступника Міністра культури Анатолія Максимчука, текст законопроекту про дезінформацію готовий і його оприлюднить Мінкультури 17 січня. Публічне обговорення триватиме місяць, потім Уряд і передача в парламент.

Місце проведення презентації: вул. Московська, 2, Освитория хаб. Вхід на захід - за редакційними посвідченнями.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський допускав дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.