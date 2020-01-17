підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • Сьогодні Бородянський представить скандальний законопроект про дезінформацію
17 січня 2020, пʼятниця, 08:45 13
Політика 2020-01-17T10:30:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Бородянський представить скандальний законопроект про дезінформацію

Сьогодні Бородянський представить скандальний законопроект про дезінформацію

Надежда Комендантова
Володимир Бородянський, Законопроект, Дезинформация
Володимир Бородянский
Володимир Бородянский

Сьогодні міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський представить проект закону про дезінформацію, через який, на думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленко, Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою.

Передбачається, що згідно даного законопроекту, буде передбачено запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який буде протидіяти дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів і етики і буде стежити за їх дотриманням, а також захищати медійників.

За словами першого заступника Міністра культури Анатолія Максимчука, текст законопроекту про дезінформацію готовий і його оприлюднить Мінкультури 17 січня. Публічне обговорення триватиме місяць, потім Уряд і передача в парламент.

Місце проведення презентації: вул. Московська, 2, Освитория хаб. Вхід на захід - за редакційними посвідченнями.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський допускав дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту.

Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

Більше новин про: Володимир Бородянський Законопроект Дезинформация

Гончарук подав заяву про відставку
"Злодії в законі", боротьба з корупцією і ресторани: чим займеться Рада в четвер
Новини
Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля 10:44 Доповнено
Долар і євро злетіли в обмінниках перед вихідними 10:34
Гончарук подав заяву про відставку 09:49
"Закріплює дискримінацію". В "Опоплатформі" назвали закон про повну загальну середню освіту антиконституційним 09:29
"Злодії в законі", боротьба з корупцією і ресторани: чим займеться Рада в четвер 09:15
більше новин
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
більше новин
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство" 11:23
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку 15:59
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
більше новин
Комітет з організації держвлади рекомендує Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok