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17 січня 2020, пʼятниця, 08:15 14
Силові структури 2020-01-17T10:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів: загинув воїн ЗСУ

На Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів: загинув воїн ЗСУ

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command North

В той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, за минулу добу, 16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ЗСУ зазнали суттєвих втрат, повідомили в прес-центрі ООС.

"16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував три обстрілу:

  • тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксували дев'ять обстрілу:

  • поблизу Травневого стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • два рази біля Новотошківського вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін і 82-мм міномета – 10 мін;
  • неподалік Миронівського окупанти вдарили з станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів;
  • поблизу Луганського ворог застосував станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли і крупнокаліберний кулемет;
  • в районі Новозванівки стріляли зі снайперської гвинтівки;
  • двічі біля Горіхового бойовики вдарили з артилерійських систем калібру 152 мм – 8 снарядів і 122 мм – 10 мін, міномета калібру 120 мм – 9 мін і 82-мм міномета – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Зайцевого вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів і іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.

Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілів не було.

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