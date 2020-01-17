На Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів: загинув воїн ЗСУ

В той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, за минулу добу, 16 січня, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. ЗСУ зазнали суттєвих втрат, повідомили в прес-центрі ООС.

"16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував три обстрілу:

тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксували дев'ять обстрілу:

поблизу Травневого стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази біля Новотошківського вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін і 82-мм міномета – 10 мін;

неподалік Миронівського окупанти вдарили з станкового протитанкового гранатомета – 7 пострілів;

поблизу Луганського ворог застосував станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли і крупнокаліберний кулемет;

в районі Новозванівки стріляли зі снайперської гвинтівки;

двічі біля Горіхового бойовики вдарили з артилерійських систем калібру 152 мм – 8 снарядів і 122 мм – 10 мін, міномета калібру 120 мм – 9 мін і 82-мм міномета – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів і іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.

Нагадаємо, 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки, а в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілів не було.