Рада схвалила безкоштовне харчування для дітей переселенців

Окрім того, що Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу, Верховна Рада забезпечила безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій, у школах і вищих навчальних закладах. За прийняття законопроекту №0930 в цілому проголосували 355 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Зокрема такі діти, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Крім того, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та\/або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням. Раніше Українські Новини писали про те, що пересечение кордону з Кримом для дітей стало простіше. Нагадаємо, в листопаді Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження і тимчасовому посвідченню.