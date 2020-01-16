Рада схвалила безкоштовне харчування для дітей переселенців

Окрім того, що Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу,

За прийняття законопроекту №0930 в цілому проголосували 355 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема такі діти, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Крім того, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

Раніше Українські Новини писали про те, що пересечение кордону з Кримом для дітей стало простіше.

Нагадаємо, в листопаді Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження і тимчасовому посвідченню.