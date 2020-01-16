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16 січня 2020, четвер, 18:42 6
Верховна Рада і партії 2020-01-16T19:05:29+02:00
Українські Новини
Рада схвалила безкоштовне харчування для дітей переселенців

Рада схвалила безкоштовне харчування для дітей переселенців

Таня Войтюк
Переселенці, Донбас, Діти, Верховна Рада
Їжа. Фото: pixabay
Їжа. Фото: pixabay

Окрім того, що Зеленський хоче ввести в ТКГ вимушених переселенців з Донбасу, Верховна Рада забезпечила безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій, у школах і вищих навчальних закладах.

За прийняття законопроекту №0930 в цілому проголосували 355 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема такі діти, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Крім того, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

Раніше Українські Новини писали про те, що пересечение кордону з Кримом для дітей стало простіше.

Нагадаємо, в листопаді Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження і тимчасовому посвідченню.

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