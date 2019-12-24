Въезд из Крыма в Херсонскую область упростили для детей 14-16 лет

Кабинет Министров упростил пересечение админграницы Крыма с Херсонской областью для детей в возрасте 14-16 лет.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина во вторник, передают Українські Новини.

"Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче смогут получать его в Украине", - написал Гончарук.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

В случае дальнейшего путешествия ребенка за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Как сообщали Українськi Новини, несовершеннолетние смогут самостоятельно выезжать из Украины.

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