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24 декабря 2019, вторник, 15:25 274
Кабмин 2019-12-24T15:29:51+02:00
Українські Новини
Въезд из Крыма в Херсонскую область упростили для детей 14-16 лет

Въезд из Крыма в Херсонскую область упростили для детей 14-16 лет

Анна Рудык
Порядок пересечения границы, Пересечение границы, КПВВ
Паспорта
Паспорта

Кабинет Министров упростил пересечение админграницы Крыма с Херсонской областью для детей в возрасте 14-16 лет.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина во вторник, передают Українські Новини.

"Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче смогут получать его в Украине", - написал Гончарук.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

В случае дальнейшего путешествия ребенка за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Как сообщали Українськi Новини, несовершеннолетние смогут самостоятельно выезжать из Украины.

Также Пристайко заявлял, что загранпаспорта для въезда в Россию помогут ловить должников.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как оформить загранпаспорт, какие нужны документы и где это можно сделать.

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