Зеленский хочет ввести в ТКГ вынужденных переселенцев с Донбасса

Президент Владимир Зеленский считает, что в трехстороннюю контактную группу в Минске должны быть введены представители вынужденных переселенцев с неконтролируемых Украиной районов Донецкой и Луганской областей, в то же время он заявил, что не будет вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сообщила эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українськi Новини.

"В трёхсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые переехал в Киев и в другое города...Давайте разговаривать со всеми, пусть те жители Донбасса, которые переехали приедут в Минск и скажут почему они переехали", - сказа Президент.

В то же время он убежден, что на оккупированных территориях проживают люди, которые считают себя украинцами, хотят жить в Украине и мечтают о прекращении войны.

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Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря состоится его двусторонняя встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО.