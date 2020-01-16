Пересечение границы с Крымом для детей стало проще

Упрощенное пересечение границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет вступит в силу с 9 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 9 февраля вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок, касающиеся выезда на временно оккупированную территории Украины (ВОТ) и въезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Согласно изменениям, выезд на ВОТ детей возрастом до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц).

В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на ВОТ, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТ лиц, которые выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Государственной миграционной службы.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТ и въезд с нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Кабмин разрешил пересекать линию разграничения на Донбассе детям по свидетельству о рождении и временному удостоверению.

Hанее сообщалось о том, что Оккупационные службы продолжают создавать неудобства для граждан, следующих через админграницу с временно оккупированной территории АР Крым.