Фільм "Віддана" за мотивами книги дочки Юрія Андруховича вийшов у прокат

Сьогодні, 16 січня, в кінотеатрах, в український прокат вийшов повнометражний фільм "Віддана", знятий за мотивами роману "Фелікс Австрія". Автор роману - Софія Андрухович, дочка Юрія Андруховича. Слоган: Кожен отримує те, що хоче. Кожен має таку любов, якої прагне. Детальніше про фільм розкажуть Українські Новини.

Сюжет: Початок історії відбувається в другій половині XIX століття. Під час пожежі доктор Ангер втрачає дружину Терезу, але рятує двох дівчат - доньку Адель і Стефанію - дочку робітників. Доктор виховав їх разом. Через 25 років дівчата виросли, але залишилися нерозлучні. Адель вийшла заміж, а Стефанія стала стежити за господарством

В ролях: Маріанна Янушевич, Олеся Романова, Роман Луцький, Олександр Кобзар, Сергій Волосовець, Ада Роговцева, Катерина Кухар, Євген Янович, Наталія Васько, Ірма Вітовська, Важа Годердзишвили, Себастьян Цибульський, Ясін Фараджаллах, Марина Кошкіна

Трейлер:

Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Додому" представить на премії "Оскар-2020" Україну. Також оприлюднили списки щорічної премії "Книга року BBC"за 2019 рік.

Раніше режисер "Дюнкерка" і "Интерстеллара" випустив трейлер нового фільму з Робертом Паттінсоном.