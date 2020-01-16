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  • Фільм "Віддана" за мотивами книги дочки Юрія Андруховича вийшов у прокат
16 січня 2020, четвер, 18:37 4
Життя 2020-01-16T18:45:02+02:00
Українські Новини
Фільм "Віддана" за мотивами книги дочки Юрія Андруховича вийшов у прокат

Фільм "Віддана" за мотивами книги дочки Юрія Андруховича вийшов у прокат

Елена Новикова
Юрій Андрухович, Юлія Андрухович, Фелікс Австрія, Віддана, Прем'єра фільму
Кадр з трейлера фільму
Кадр з трейлера фільму "Віддана". Скріншот: FILM.UA Group

Сьогодні, 16 січня, в кінотеатрах, в український прокат вийшов повнометражний фільм "Віддана", знятий за мотивами роману "Фелікс Австрія". Автор роману - Софія Андрухович, дочка Юрія Андруховича. Слоган: Кожен отримує те, що хоче. Кожен має таку любов, якої прагне. Детальніше про фільм розкажуть Українські Новини.

Сюжет: Початок історії відбувається в другій половині XIX століття. Під час пожежі доктор Ангер втрачає дружину Терезу, але рятує двох дівчат - доньку Адель і Стефанію - дочку робітників. Доктор виховав їх разом. Через 25 років дівчата виросли, але залишилися нерозлучні. Адель вийшла заміж, а Стефанія стала стежити за господарством

В ролях: Маріанна Янушевич, Олеся Романова, Роман Луцький, Олександр Кобзар, Сергій Волосовець, Ада Роговцева, Катерина Кухар, Євген Янович, Наталія Васько, Ірма Вітовська, Важа Годердзишвили, Себастьян Цибульський, Ясін Фараджаллах, Марина Кошкіна

Трейлер: 

Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Додому" представить на премії "Оскар-2020" Україну. Також оприлюднили списки щорічної премії "Книга року BBC"за 2019 рік.

Раніше режисер "Дюнкерка" і "Интерстеллара" випустив трейлер нового фільму з Робертом Паттінсоном.

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