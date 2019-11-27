ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

"BBC News Украина" составила и обнародовала короткие списки ежегодной премии "Книга года ВВС В 2019 году шорт-лист представили в трех номинациях: "Книга года ВВС-2019", "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" и "Детская Книга года ВВС-2019". Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 фунта стерлингов. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года ВВС" на следующих изданиях. В короткий список в номинации "Книга года BBC - 2019", который выбирали из 24 изданий, вошли следующие произведения: Тамара Ореха Зернышко. Доця. — Киев: Белка, 2019; Марина Гримич. Клавка. — Киев: Нора-Друк, 2019; Илларион Павлюк. Танец придурка. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Ксения Фукс. По ту сторону солнца. — Киев: Темпора, 2019; Артем Чех. Район Д. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019. "Книга года-ВВС-2019".Фото: ВВС Украина В короткий список в номинации "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" вошли следующие издания: Василий Махно. Окрестности и пограничья. — Киев: Yakaboo publishing, 2019; Константин Москалец. Следя за текстом. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Андрей Любка. В поисках варваров. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019; Тарас Прохасько. Да, но... — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019. "Книга года ВВС — Эссеистика-2019".Фото: ВВС Украина В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2019", который выбирали из 11 изданий, вошли следующие произведения: Владимир Аренев. Сапиенсы. — Харьков: Ранок, 2019; Наталья Матолинець. Академия Аматэрасу. — Харьков: Виват, 2019; Оля Русина. Мия и лунное затмение. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Галина Ткачук. Белка Фасоль и Полуночный Пожирака. — Харьков: Ранок, 2019; Таня Поставная. Когда я была лисой. — Харьков: Виват, 2019. "Детская Книга года BBC-2019.Фото: ВВС Украина В жюри конкурса входят: Вера Агеева — профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Ольга Герасимюк — журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; Виталий Рябчук — писатель, журналист; Тарас Лютый — философ, писатель; Светлана Пыркало — советник по вопросам культуры ЕБРР; Марта Шокало — главный редактор "BBC News Украина". Как сообщали Українські Новини, в 2018 году премию "Книга года-2018" получили Юрий Андрухович, Андрей Бондарь и Александр Дерманский. Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрали книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".