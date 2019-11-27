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27 ноября 2019, среда, 19:40 289
Общество 2019-11-27T20:30:02+02:00
Українські Новини
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

ВВС Украины, ВВС, Премия Книга года
Финалисты
Финалисты "взрослой" Книги года ВВС-2019. Фото: ВВС Украина

"BBC News Украина" составила и обнародовала короткие списки ежегодной премии "Книга года ВВС

В 2019 году шорт-лист представили в трех номинациях: "Книга года ВВС-2019", "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" и "Детская Книга года ВВС-2019".

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 фунта стерлингов. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года ВВС" на следующих изданиях.

В короткий список в номинации "Книга года BBC - 2019", который выбирали из 24 изданий, вошли следующие произведения:

  1. Тамара Ореха Зернышко. Доця. — Киев: Белка, 2019;
  2. Марина Гримич. Клавка. — Киев: Нора-Друк, 2019;
  3. Илларион Павлюк. Танец придурка. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019;
  4. Ксения Фукс. По ту сторону солнца. — Киев: Темпора, 2019;
  5. Артем Чех. Район Д. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

"Книга года-ВВС-2019".Фото: ВВС Украина

В короткий список в номинации "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" вошли следующие издания:

  1. Василий Махно. Окрестности и пограничья. — Киев: Yakaboo publishing, 2019;
  2. Константин Москалец. Следя за текстом. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019;
  3. Андрей Любка. В поисках варваров. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019;
  4. Тарас Прохасько. Да, но... — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

"Книга года ВВС — Эссеистика-2019".Фото: ВВС Украина

В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2019", который выбирали из 11 изданий, вошли следующие произведения:

  1. Владимир Аренев. Сапиенсы. — Харьков: Ранок, 2019;
  2. Наталья Матолинець. Академия Аматэрасу. — Харьков: Виват, 2019;
  3. Оля Русина. Мия и лунное затмение. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019;
  4. Галина Ткачук. Белка Фасоль и Полуночный Пожирака. — Харьков: Ранок, 2019;
  5. Таня Поставная. Когда я была лисой. — Харьков: Виват, 2019.

"Детская Книга года BBC-2019.Фото: ВВС Украина

В жюри конкурса входят:

  • Вера Агеева — профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Ольга Герасимюк — журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • Виталий Рябчук — писатель, журналист;
  • Тарас Лютый — философ, писатель;
  • Светлана Пыркало — советник по вопросам культуры ЕБРР;
  • Марта Шокало — главный редактор "BBC News Украина".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году премию "Книга года-2018" получили Юрий Андрухович, Андрей Бондарь и Александр Дерманский.

Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрали книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".

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