ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

"BBC News Украина" составила и обнародовала короткие списки ежегодной премии "Книга года ВВС

В 2019 году шорт-лист представили в трех номинациях: "Книга года ВВС-2019", "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" и "Детская Книга года ВВС-2019".

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 фунта стерлингов. Издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года ВВС" на следующих изданиях.

В короткий список в номинации "Книга года BBC - 2019", который выбирали из 24 изданий, вошли следующие произведения:

Тамара Ореха Зернышко. Доця. — Киев: Белка, 2019; Марина Гримич. Клавка. — Киев: Нора-Друк, 2019; Илларион Павлюк. Танец придурка. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Ксения Фукс. По ту сторону солнца. — Киев: Темпора, 2019; Артем Чех. Район Д. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

"Книга года-ВВС-2019".Фото: ВВС Украина

В короткий список в номинации "Книга года ВВС — Эссеистика-2019" вошли следующие издания:

Василий Махно. Окрестности и пограничья. — Киев: Yakaboo publishing, 2019; Константин Москалец. Следя за текстом. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Андрей Любка. В поисках варваров. — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019; Тарас Прохасько. Да, но... — Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

"Книга года ВВС — Эссеистика-2019".Фото: ВВС Украина

В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC-2019", который выбирали из 11 изданий, вошли следующие произведения:

Владимир Аренев. Сапиенсы. — Харьков: Ранок, 2019; Наталья Матолинець. Академия Аматэрасу. — Харьков: Виват, 2019; Оля Русина. Мия и лунное затмение. — Львов: Издательство Старого Льва, 2019; Галина Ткачук. Белка Фасоль и Полуночный Пожирака. — Харьков: Ранок, 2019; Таня Поставная. Когда я была лисой. — Харьков: Виват, 2019.

"Детская Книга года BBC-2019.Фото: ВВС Украина

В жюри конкурса входят:

Вера Агеева — профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Ольга Герасимюк — журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

Виталий Рябчук — писатель, журналист;

Тарас Лютый — философ, писатель;

Светлана Пыркало — советник по вопросам культуры ЕБРР;

Марта Шокало — главный редактор "BBC News Украина".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году премию "Книга года-2018" получили Юрий Андрухович, Андрей Бондарь и Александр Дерманский.

Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрали книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".