Фильм "Домой" представит Украину на "Оскаре-2020"

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook.

В этом году в национальном отборе участие будет участвовать фильм "Домой".

Режиссер фильма Нариман Алиев.

Фильм рассказывает о военных действиях на востоке Украины. Потеряв старшего сына на войне, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму.

Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Фильм "Домой". Фото: Український Оскарівський Комітет

Сообщается, что заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году выдвиженцем на премию "Оскар" стал фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.



Тем временем "Донбасс" Лозницы получил Гран-при Международного кинофестиваля в Испании.



Также были названы лауреаты Оскара-2019: лучшим фильмом стала "Зеленая книга".