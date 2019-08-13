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13 августа 2019, вторник, 09:57 209
Шоу-бизнес 2019-08-13T09:57:01+03:00
Українські Новини
Фильм "Домой" представит Украину на "Оскаре-2020"

Фильм "Домой" представит Украину на "Оскаре-2020"

Оскар. Фото: news1.sendbad.net
Оскар. Фото: news1.sendbad.net

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook.

В этом году в национальном отборе участие будет участвовать фильм "Домой".

Режиссер фильма Нариман Алиев.

Фильм рассказывает о военных действиях на востоке Украины. Потеряв старшего сына на войне, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму.

Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Фильм Фильм "Домой". Фото: Український Оскарівський Комітет

Сообщается, что заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году выдвиженцем на премию "Оскар" стал фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.

Тем временем "Донбасс" Лозницы получил Гран-при Международного кинофестиваля в Испании.

Также были названы лауреаты Оскара-2019: лучшим фильмом стала "Зеленая книга".

Больше новостей о: Оскар-2020 Фильм "Домой" Украинский оскаровский комитет

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