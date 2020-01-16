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16 січня 2020, четвер, 18:05 10
Зовнішня політика 2020-01-16T19:00:02+02:00
Українські Новини
Рада відновила участь України в сесіях ПАРЄ

Рада відновила участь України в сесіях ПАРЄ

Таня Войтюк
ПАРЄ, делегація, Верховна Рада, Страсбург
ПАРЄ. Фото: website-pace.net
ПАРЄ. Фото: website-pace.net

Після того, як українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, Верховна Рада України відновила участь української делегації у сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020.

За ухвалення проєкту постанови №2718 за основу і в цілому проголосували 348 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, Рада доручила Постійній делегації Ради в ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Відповідну постанову внесено головою української делегації в ПАРЄ, депутатом від фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько.

Зі слів Ясько, делегація має намір їхати у повному складі разом із заступниками.

Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, донесення об'єктивної інформації про протизаконні дії Росії на окупованих територіях України.

Найближчу сесію ПАРЄ заплановано на 27-31 січня у Страсбурзі (Франція).

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

Тим часом після повернення в ПАРЄ, Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.

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