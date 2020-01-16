Гривня після зростання знову обвалилася: офіційний курс на вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 січня, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,4694 1 долар США 24,0923 1 швейцарський франк 25,0531 10 єн 2,1915 10 російських рублів 3,9153 1 євро 26,9003

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, у четвер, 16 січня, після заяви прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим про відставку уряду, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 15 січня, не змінився і становить 3,51 грн за 10 рублів.