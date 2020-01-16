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  • Гривня після зростання знову обвалилася: офіційний курс на вихідні
16 січня 2020, четвер, 17:42 12
Економіка 2020-01-16T19:15:03+02:00
Українські Новини
Гривня після зростання знову обвалилася: офіційний курс на вихідні

Гривня після зростання знову обвалилася: офіційний курс на вихідні

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро
Гроші
Гроші

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 січня, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,4694
1 долар США 24,0923
1 швейцарський франк 25,0531
10 єн 2,1915
10 російських рублів 3,9153
1 євро 26,9003

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, у четвер, 16 січня, після заяви прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим про відставку уряду, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 15 січня, не змінився і становить 3,51 грн за 10 рублів.

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