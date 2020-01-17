Трубі за грудень виписали премію і доплати на 46 тис. гривень

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, якого звільнили з посади у грудні, склала 95 972 гривні за грудень 2019 року.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Доплати і премії склали 46 тис. гривень.

Решта - інші виплати.

ДБР не вказує, яку суму отримав Труба на руки.

Як повідомляли Українські Новини, щомісячна зарплата генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році буде складати 1,9 млн гривень: посадовий оклад - 716,463 тис. гривень, премія - 693,843 тис. гривень, інші виплати - 456,502 тис. гривень. Користувачі соцмереж обурені цим фактом, адже зарплата Смілянського в два рази більше, ніж у президента США.

Також під час засідання Кабміну прийняли рішення відмовитися від встановлення великих заробітних плат, а розмір виплат затвердити в гривні, а не до коефіцієнту. Мінімальний розмір окладу чиновників становитиме два прожиткових мінімуму. Крім того, після розгляду питання про надбавки та премії, вирішили, що вони можуть становити до 200% від окладу.