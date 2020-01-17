Кому не можна купатися в ополонці на Водохреще

В неділю, 19 січня, українці відзначатимуть свято Водохреще. Занурюватися в крижану воду - одна з традицій цього дня. Якщо правильно підготуватися до купання у крижаній воді, то цей процес пройде без наслідків для організму. Але не всім можна пірнати в ополонку. Про те, кому лікарі забороняють занурюватися в крижану воду, розкажуть Українські Новини. Забороняється пірнати в ополонку тим, у кого: захворювання серцево-судинної системи (вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба II та III стадії); хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит); хвороби органів дихання (запалення легень, бронхіт, астма, емфізема, туберкульоз легенів); запальні процеси носоглотки, отити; захворювання шлунково-кишкового тракту (виразки, гепатит, холицестит, ентероколіт); захворювання сечостатевої системи (цистит, аднексит, нефрит, простатит); хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт); захворювання периферичної нервової системи (неврити і поліневрити); захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз); шкірно-венеричні захворювання; наявність великих післяопікових рубців. Проконсультуйтеся з лікарем перед тим як пірнути в ополонку. Як повідомляли "Українські Новини", у Києві облаштували 16 місць для занурення в крижану воду. Тим часом синоптики розповіли про те, яка погода буде на Водохреще.