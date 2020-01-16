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16 січня 2020, четвер, 13:16 4
Фінанси 2020-01-16T13:32:42+02:00
Українські Новини
Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій ЄБРР

Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій ЄБРР

Ярина Вацяк
ЄБРР, проекти, Інвестиції

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував понад 1,1 млрд євро в 51 новий проект в Україні в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

В 2019 році обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україну перевищив 1,1 млрд євро.

Наголошується, що це збільшення масштабів діяльності стало можливим завдяки зміцненню налаштованості влади країни на проведення комплексних реформ і прихильності цієї мети.

Серед країн операцій ЄБРР Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій і перше – за кількістю підписаних проектів.

680 млн євро від загального обсягу інвестицій в Україну в 2019 році віднесено до "зеленої" категорії, що є найвищим показником серед усіх країн ЄБРР.

Нові інвестиції включали в себе підтримку великих і значних проектів у секторах громадської інфраструктури, відновлюваної енергетики, агробізнесу та фармацевтики.

Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) також залишається для банку одним із стратегічних пріоритетів в Україні.

В 2019 році ЄБРР надав МСП в рамках програми EU4Business пряме фінансування у розмірі майже 23 млн євро.

Майже 1,3 млн євро було мобілізовано в рамках 160 консалтингових проектів для МСП.

ЄБРР також інвестував 149 млн євро в українську мережу електропередачі.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності в Україні в минулому році для банку також залишався агробізнес.

Кредит для компанії "Луї Дрейфус Коммодітіз" в розмірі 35 млн доларів допоміг цьому трейдеру і переробника сільськогосподарської продукції створити залізничний логістичний бізнес в Україні.

Кредити груп "Кернел" і "Нива" в розмірі відповідно 48 млн доларів і 12,5 млн доларів допомогли цим компаніям галузі в сферах генерації енергії з відновлюваних джерел та управління відходами.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк планує збільшити ліміт на інвестиції українців за кордон у два рази.

Раніше ЄБРР планував збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.

Також ЄБРР затвердила нову стратегію для України.

 

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