ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить инвестиции в экономический сектор Украины в 2 раза до 1 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 2018 годом.\r\nОб этом сообщила заместитель директора представительства ЕБРР в Украине Марина Петров в ходе конференции Европейской бизнес-ассоциации, передают Українські Новини.\r\n"Бизнес всего инвестировал порядка 2 млрд долларов, это значит, что были естественные ограничения (для инвестиций)... Те 0,5 млрд долларов, которые мы инвестировали в прошлом году - совсем неплохо. В этом году мы надеемся в 2 раза увеличить", - сказала она.\r\nПетров подчеркнула, что не видит причин приостановления инвестирования в Украину до проведения парламентских выборов.\r\nОна напомнила, что ЕБРР продолжал свою деятельность в Украине в период кризиса 2014 года.\r\nПри этом Петров отметила, что на данный момент важным для бизнес-среды является последовательность и ясность экономической политики после избрания Президентом Владимира Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЕБРР выделил Украине 26 млн евро на строительство солнечных электростанций.\r\nТакже ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины.\r\n