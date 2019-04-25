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25 апреля 2019, четверг, 13:10 258
Экономика 2019-04-25T13:13:26+03:00
Українські Новини
ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза

ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза

Деньги
Деньги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить инвестиции в экономический сектор Украины в 2 раза до 1 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила заместитель директора представительства ЕБРР в Украине Марина Петров в ходе конференции Европейской бизнес-ассоциации, передают Українські Новини.

"Бизнес всего инвестировал порядка 2 млрд долларов, это значит, что были естественные ограничения (для инвестиций)... Те 0,5 млрд долларов, которые мы инвестировали в прошлом году - совсем неплохо. В этом году мы надеемся в 2 раза увеличить", - сказала она.

Петров подчеркнула, что не видит причин приостановления инвестирования в Украину до проведения парламентских выборов.

Она напомнила, что ЕБРР продолжал свою деятельность в Украине в период кризиса 2014 года.

При этом Петров отметила, что на данный момент важным для бизнес-среды является последовательность и ясность экономической политики после избрания Президентом Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, ЕБРР выделил Украине 26 млн евро на строительство солнечных электростанций.

Также ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины.

 

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