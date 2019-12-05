Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза

Вслед за обновлением банкнотно-монетного ряда гривы и заменой дизайна старых банкнот на новый, в Национальном банке Украины планируют рассмотреть увеличение лимита для инвестиции украинцам за границу.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий во время выступления на Международном форуме Адама Смита, передает пресс-служба НБУ.

Для этого Верховная Рада должна поддержать введение в Украине плана противодействия от вывода средств в офшоры.

"Если парламент примет этот пакет законопроектов во втором чтении, мы рассмотрим возможность повысить этот лимит на инвестиции для физлиц — с 50 до 100 тыс. евро в год. Но полная отмена возможна только после внедрения законов BEPS (план противодействия размывания налоговой базы — ред.)", — сообщил Чурий.

Сейчас парламент поддержал эти законопроекты в первом чтении, поэтому в Нацбанке поднятие лимитов на инвестиции за границу пока изучают.

Напомним, что с 7 февраля в Украине действует новый режим валютного регулирования, который предусмотренный принятым законом о валюте.

В частности, украинцам упростили валютные переводы за границу, инвестиции украинцев в иностранные ценные бумаги и другие операции с валютой. Также украинцам разрешили покупать валюту онлайн и в почтовых отделениях.

Как сообщали Українські Новини, НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть.

Напомним, через 3 месяца банки обязаны раскрыть полную информацию об услугах на сайтах.