подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза
05 декабря 2019, четверг, 14:20 408
Экономика 2019-12-05T14:21:11+02:00
Українські Новини
Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза

Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза

Нацбанк, Инвестиции, Олег Чурий, НБУ
Олег Чурий. Фото: Facebook/НБУ
Олег Чурий. Фото: Facebook/НБУ

Вслед за обновлением банкнотно-монетного ряда гривы и заменой дизайна старых банкнот на новый, в Национальном банке Украины планируют рассмотреть увеличение лимита для инвестиции украинцам за границу.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий во время выступления на Международном форуме Адама Смита, передает пресс-служба НБУ.

Для этого Верховная Рада должна поддержать введение в Украине плана противодействия от вывода средств в офшоры.

"Если парламент примет этот пакет законопроектов во втором чтении, мы рассмотрим возможность повысить этот лимит на инвестиции для физлиц — с 50 до 100 тыс. евро в год. Но полная отмена возможна только после внедрения законов BEPS (план противодействия размывания налоговой базы — ред.)", — сообщил Чурий.

Сейчас парламент поддержал эти законопроекты в первом чтении, поэтому в Нацбанке поднятие лимитов на инвестиции за границу пока изучают.

Напомним, что с 7 февраля в Украине действует новый режим валютного регулирования, который предусмотренный принятым законом о валюте.

В частности, украинцам упростили валютные переводы за границу, инвестиции украинцев в иностранные ценные бумаги и другие операции с валютой. Также украинцам разрешили покупать валюту онлайн и в почтовых отделениях.

Как сообщали Українські Новини, НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть.

Напомним, через 3 месяца банки обязаны раскрыть полную информацию об услугах на сайтах.

Больше новостей о: Нацбанк Инвестиции Олег Чурий НБУ

Архив
Новости
Харьковский областной совет поддержал программу Алексея Кучера по социально-экономическому развитию региона 15:12
Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов 15:06
Обгоревшее здание в Одессе. Фото: Думская
Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями 15:00
Из-за сильного задымления из лицея в Кривом Роге срочно эвакуировали учеников и сотрудников 14:58
Двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс 14:53
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok