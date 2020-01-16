Трамп і Ердоган обговорили катастрофу літака МАУ в Ірані та висловили невдоволення владою в Тегерані

Президенти США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили збитий Іраном український літак. Про це з посиланням на представника Білого дому повідомляє The Hill у четвер, 16 січня.

"Представник Білого дому заявив, що обидва лідери обговорювали протести в Ірані, в ході яких громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити розчарування в лідерах Тегерана, а також иранцах, які збили пасажирський літак Міжнародних авіаліній України. За його словами, під час телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном український літак і висловили невдоволення владою в Тегерані", - сказано в повідомленні.

Трамп і Ердоган також говорили про конфлікти в Лівії та Сирії. Обидві країни борються за припинення вогню.

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують з-за збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.