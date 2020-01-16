Як підготуватися до купання в ополонці на Водохреще

В неділю, 19 січня, в Україні відзначатимуть свято Водохреще. Одна з традицій цього дня - занурюватися в крижану воду. У Києві для цього обладнали 16 місць. Але для того, щоб цей процес пройшов без поганих наслідків для організму, потрібно заздалегідь підготуватися. Про те, як правильно загартовуватися, розкажуть Українські Новини.

Свято Водохреще без наслідків:

Перш за все, слід розуміти, що одноразове пірнання в ополонку не оздоровить організм. Тільки систематичне загартовування допоможе досягти цього ефекту. Починати можна з прийняття холодного душу й обливання холодною водою. Найкращий час для цього в теплі місяці. Поступово знижуйте температуру води і збільшуйте тривалість. Таким чином, занурення в крижану воду пройде без шкоди для організму. Але важливо пам'ятати, що навіть для тих, хто практикує загартування не один рік, не рекомендується перебувати у воді довше 1,5-2 хвилин. Важливо правильно занурюватися у воду та виходити з неї. Почніть з легкої розминки. Потім намочіть обличчя, груди, живіт і спину. Тільки після цього можна зануритися у воду та плисти. Але не пірнайте з головою - це може привести до різкого охолодження організму. Пірнати можна лише до шиї. Після того, як вийшли з води, зніміть мокрий одяг, розітріть тіло рушником, одягніть теплі речі. Одяг та взуття повинні бути просторими. Бажано без ґудзиків, шнурків і блискавок. Якщо пальці рук заніміли, то їх можна зігріти диханням. Важливо враховувати, що реакція на холод може залежати від багатьох факторів (також і від індивідуальних особливостей). Стать, вік, конституція тіла і фізичний розвиток - це неповний список того, від чого може залежати час перебування у воді. Діти віддають більше тепла, ніж дорослі, а чоловіки більше, ніж жінки. Різкий перехід з крижаної води в тепле приміщення може викликати запаморочення, блювання, шум у вухах, судоми, аритмію, алергію і навіть рефлекторну зупинку серця. Зверніться до лікаря, якщо відчуєте серйозне нездужання. Перед тим, як пірнати в ополонку, не вживайте алкоголь. Він розширює судини - це значно збільшує тепловіддачу. Куріння також заборонено, адже речовини в складі сигарет порушують кровообіг і знижують температуру шкіри пальців ніг на 1 ° С

Як повідомляли Українські Новини, на Водохреще в Україні похолодає. Тим часом синоптики дали прогноз на другу половину січня та лютий.