підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
ONLINE
Пресс-конференция: "Экстренные новости о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

16 січня 2020, четвер, 12:38 28
Lifestyle 2020-01-17T14:15:11+02:00
Українські Новини
Як підготуватися до купання в ополонці на Водохреще

Як підготуватися до купання в ополонці на Водохреще

Елена Новикова
Ополонка, Водохреща, пірнання на Водохреще, пірнання в ополонку, Загартовування
Лід. Фото: pixabay
Лід. Фото: pixabay

В неділю, 19 січня, в Україні відзначатимуть свято Водохреще. Одна з традицій цього дня - занурюватися в крижану воду. У Києві для цього обладнали 16 місць. Але для того, щоб цей процес пройшов без поганих наслідків для організму, потрібно заздалегідь підготуватися. Про те, як правильно загартовуватися, розкажуть Українські Новини.

Свято Водохреще без наслідків:

  1. Перш за все, слід розуміти, що одноразове пірнання в ополонку не оздоровить організм. Тільки систематичне загартовування допоможе досягти цього ефекту.
  2. Починати можна з прийняття холодного душу й обливання холодною водою. Найкращий час для цього в теплі місяці. Поступово знижуйте температуру води і збільшуйте тривалість. Таким чином, занурення в крижану воду пройде без шкоди для організму. Але важливо пам'ятати, що навіть для тих, хто практикує загартування не один рік, не рекомендується перебувати у воді довше 1,5-2 хвилин.
  3. Важливо правильно занурюватися у воду та виходити з неї. Почніть з легкої розминки. Потім намочіть обличчя, груди, живіт і спину. Тільки після цього можна зануритися у воду та плисти. Але не пірнайте з головою - це може привести до різкого охолодження організму. Пірнати можна лише до шиї.
  4. Після того, як вийшли з води, зніміть мокрий одяг, розітріть тіло рушником, одягніть теплі речі. Одяг та взуття повинні бути просторими. Бажано без ґудзиків, шнурків і блискавок. Якщо пальці рук заніміли, то їх можна зігріти диханням.
  5. Важливо враховувати, що реакція на холод може залежати від багатьох факторів (також і від індивідуальних особливостей). Стать, вік, конституція тіла і фізичний розвиток - це неповний список того, від чого може залежати час перебування у воді. Діти віддають більше тепла, ніж дорослі, а чоловіки більше, ніж жінки.
  6. Різкий перехід з крижаної води в тепле приміщення може викликати запаморочення, блювання, шум у вухах, судоми, аритмію, алергію і навіть рефлекторну зупинку серця. Зверніться до лікаря, якщо відчуєте серйозне нездужання.
  7. Перед тим, як пірнати в ополонку, не вживайте алкоголь. Він розширює судини - це значно збільшує тепловіддачу. Куріння також заборонено, адже речовини в складі сигарет порушують кровообіг і знижують температуру шкіри пальців ніг на 1 ° С

Як повідомляли Українські Новини, на Водохреще в Україні похолодає. Тим часом синоптики дали прогноз на другу половину січня та лютий.

 

Більше новин про: Ополонка Водохреща пірнання на Водохреще пірнання в ополонку Загартовування

Кому не можна купатися в ополонці на Водохреще...
По всій Україні пройшли водохресні купання-2019 з ...
Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пір...
Медики дали поради, як отримати користь від пірнан...
СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
Cпоживачі природного газу Харкова отримують окрему квитанцію за доставку газу 15:46 Прес-реліз
Сьогодні весь світ відзначає День дітей-винахідників 15:15
Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market 14:46
СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ 14:39
Прикарпатці за розподіл газу сплачуватимуть окремо 14:24 Прес-реліз
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ 16:52
більше новин
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку 15:59
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok