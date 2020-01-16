В Украину ворвутся двузначные морозы: синоптики дали прогноз до конца зимы

Погода в Украине в первую половину зимы стала аномально теплой в большинстве областей Украины, но уже в феврале синоптики обещают кардинальные изменения.

Как сообщила синоптик черниговского областного Гидрометцентра Татьяна Черная изданию ЧЕ.Time, температура в январе на 7 градусов превышает средние показатели на это время года.

"Еще для декабря, можно сказать, это было нормальное явление. Но для января ... выделить какие-то отдельные годы, когда было тепло в течение всего месяца, а оно так и будет, такого еще не было", - сказала она.

Такие потепления бывали ранее в истории метеонаблюдейний, но чтобы стабильно, на весь месяц, - впервые. "Это связано с переносом воздушных масс. Когда устанавливается устойчивый перенос арктических масс, то можно сказать тогда, что зима будет холодная", - сообщила синоптик.

В то же время, в Украину сейчас идут воздушные массы с Атлантики и юго-запада Европы. Такие изменения в воздушной транспортировке специалисты связывают все с тем же парниковым эффектом.

"Меняется глобальный перенес воздушных масс, он же не просто так. Все это связано с изменением в атмосфере. Повышение углекислых газов, так называемых парниковых", - предупредила синоптик.

Отдаленных прогнозов синоптики пока не дают, но отмечают, что холодом может накрыть и апрель. Сейчас же наслаждаемся "зимним" минусом только ночью. Днем незначительное похолодание возможно только после 23 января. Под похолоданием имеется в виду, что столбик термометра хотя бы опустится с плюса и нуля - к минусу.

В то же время, похолодание с двузначными ночными морозами, судя по прогнозу ресурса Gismeteo, придет к нам в первых числах февраля. И если на Юге оно будет незначительным, то на остальных территориях может достигать -12... -16 градусов. Но это похолодание не будет продолжительным, за ним последует потепление.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.