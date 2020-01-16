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16 січня 2020, четвер, 11:57 5
Суспільство 2020-01-16T14:00:04+02:00
Українські Новини
Депутат "Юзік" Корявченков розвернувся через подвійну суцільну, щоб втекти від журналіста

Депутат "Юзік" Корявченков розвернувся через подвійну суцільну, щоб втекти від журналіста

Ольга Фандорина
Юрій Корявченков, порушення ПДР

Народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, знову порушив правила дорожнього руху. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram виключений з партії депутат Антон Поляків.

На ролику видно, як журналіст підходить до народного обранця з проханням дати коментар, а той замість відповіді різко зривається з місця на своєму Prado. На відео чітко видно, хто перебуває за кермом.

"Суцільна так суцільна! Напевно летів рятувати свого прем'єра". - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю.

Також повідомлялося, що депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Корявченко на прізвисько "Юзік" роздавав в Раді квитки на концерт студії "Квартал 95", колишнім адміністративним директором якої він є.

Також повідомлялося, що депутат Юрій "Юзік" Корявченков взяв свою дружину в помічниці.

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