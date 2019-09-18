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18 сентября 2019, среда, 07:15 64
Верховная Рада и партии 2019-09-18T08:04:48+03:00
Українські Новини
Юзик, Тищенко и другие "слуги народа" хотят сохранить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью

Юзик, Тищенко и другие "слуги народа" хотят сохранить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью

Депутаты Верховной Рады Юрий Корявченков и Николай Тищенко (оба – "Слуга Народа"), а также еще 17 депутатов предлагают парламенту сохранить электронные площадки для размещения информации в электронной базе отчетов об оценке недвижимости.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости", который зарегистрирован в Раде 13 сентября под №2047-1, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, собственником единой базы является государство в лице ФГИ, фонд также является держателем, распорядителем и администратором базы и собственником всей содержащейся в ней информации.

При этом определение налоговой стоимости объекта недвижимости и передача расчета налоговой стоимости в базу осуществляется авторизированными электронными площадками.

Именно они также обеспечивают размещение, хранение, получение и передачу информации из базы.

При этом из действующего Налогового кодекса депутаты предлагают изъять норму, что в базу не вносится информация о нормативной денежной оценке земельного участка, таким образом, предлагая распространить деятельность площадок и на эту сферу отношений.

Также депутаты не прописывают норму относительно размера платы за пользование площадками.

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября 31 депутат из фракции "Слуга народа" и "Голос" внес в Раду законопроект №2047, в котором предложено отменить необходимость внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Также Юзик и другие "Слуги народа" из "95 квартала" хотят усилить коррупционную схему оценки недвижимости.

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