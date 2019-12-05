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05 декабря 2019, четверг, 20:36 142
Политика 2019-12-05T21:15:03+02:00
Українські Новини
Депутат Юрий "Юзик" Корявченков взял свою жену в помощницы

Депутат Юрий "Юзик" Корявченков взял свою жену в помощницы

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Юрий Корявченков, Помощники депутатов
Юрий Корявченков (Юзик). Кадр из видео Квартал 95
Юрий Корявченков (Юзик). Кадр из видео Квартал 95

Народный депутат от Слуги народа Юрий Корявченков, которого больше знают как "Юзика" из Квартала 95,  взял себе в помощники жену Татьяну. Об этом сообщает Честно.

По словам самого нардепа, жена закончила Криворожский экономический институт. Она, по его словам, "занимается, помогает".  

Активисты, которые занимались расследованием, заявили, что Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о депутатах от Слуги народа и президенте Владимире Зеленском. Всего Корявченков имеет восемь помощников-консультантов. Платно работают только трое - Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.  

Как сообщалось, специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Как сообщали Українські Новини, Юзик, Тищенко и другие "слуги народа" хотят сохранить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью.

Также сообщалось, что депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченко по прозвищу "Юзик" раздавал в Раде билеты на концерт студии "Квартал 95", бывшим административным директором которой он является.

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