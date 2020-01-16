Долар і євро в київських обмінниках подорожчали

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з курсом валют 15 січня на 3,20% до 24,2109 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,83% до 23,8763 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,29 коп. до 26,4378 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,52 коп. до 26,9481 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8763 24,2109 26,4378 26,9481 3,51 3,98 Максимальний 24,0000 24,5000 26,6000 27,3000 3,82 5,00 Мінімальний 23,3000 24,1000 25,7500 26,7000 2,50 3,83

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 січня, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Тим часом фахівці дали прогноз головних економічних показників на перший квартал 2020 року: інфляція, ціни на газ і бензин, середня зарплата і курс гривні до долара.