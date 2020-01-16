Вступила в силу заборона на російськомовну рекламу: які штрафи

З 16 січня в Україні набула чинності одна з норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Юрист компанії "Астерс" Олена Кожокар пояснює, що нововведення стосуються абсолютно всієї внутрішньої і зовнішньої реклами. Про це вона розповіла "thepage".

Йдеться про статтю, яка зобов'язує транслювати всю рекламу в Україні виключно державною мовою. Це стосується не тільки офлайн, а й телебачення, радіо та інтернету.

За словами Кожокар, нововведення стосуються абсолютно всієї внутрішньої і зовнішньої реклами. Вони, зокрема, зачіпають як оголошення на білбордах та рекламних площинах (наприклад, в магазинах), так і рекламу в YouTube, Google і на інших сайтах.



Є винятки

Виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник каже, що рекламні вивіски українською мовою можуть дублюватися російською. Також не дуже ускладнили життя локальних ЗМІ — вони мають право транслювати рекламу на тій мові, яка є основною в їх продукті.

"Зараз рекламні агентства можуть витратитися на переклад реклами з російської мови на українську. Адже виділяти додатковий бюджет на переказ можуть тільки на національну рекламу (як було у 2004 році), а остання зараз у країні і так вся державною мовою", - говорить Лазебник.

Лазебник також уточнює, що можуть виникнути складності з контролем російської реклами в інтернеті.



На думку директора Nostra Communication Group Дмитра Кутового, на заробіток замовників і рекламних агентств положення концептуально не позначаться, а ось на креативщиках — так. Адже вони будуть зобов'язані придумувати більш оригінальну рекламу, відповідно, отримають більше роботи і заробітку.



Штрафи

За словами Кожокар, за порушення цього положення можна відбутися попередженням і вимогою прибрати подібну рекламу. А ось якщо закон порушили два і більше разів, то потрібно буде заплатити штраф, який складає від 3,4 тис. гривень до 5,1 тис. гривень.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами.



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