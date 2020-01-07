YouTube изменит правила для детского контента: что изменится

Сервис YouTube вводит изменения в процесс сбора и обработки данных, касающихся детского контента.

Эти изменения YouTube вводятся в ответ на опасения Федеральной торговой комиссии, связанные с соблюдением нами Закона о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA), сообщает пресс-служба сервиса.

Так, после введения изменений авторам необходимо будет указывать, предназначен ли их контент для детей. Сервис также будем использовать машинное обучение, чтобы находить ролики, явно предназначенные для этой целевой аудитории.

Предназначенным для детей является следующий контент:

видео о детях или с детскими персонажами;

популярные детские шоу и контент с участием анимационных персонажей;

представления и рассказы, герои которых – детские игрушки;

видео, в которых дети играют главные роли и участвуют в различных играх, например в сюжетно-ролевых;

известные детские песни, рассказы и стихотворения.

Пользователи YouTube должны будут самостоятельно оценивать свои видео и отмечать те из них, что предназначены для детей. В отношении авторов, намеренно устанавливающих неверную категорию, на платформе YouTube могут быть приняты меры.

Сервис отключит персонализированную рекламу в видео, которые были отмечены как контент для детей. Согласно Закону США о защите личных сведений детей в Интернете, запрещено показывать персонализированную рекламу (рекламу с учетом истории использования сервисов и продуктов Google) детям. В результате доход некоторых авторов может снизиться. В то же время по-прежнему будет показываться неперсонализированная реклама (реклама с учетом контекста, а не данных пользователя) в видео, предназначенных для детей.

Для контента, предназначенного для детей, также станут недоступны некоторые функции YouTube. Так, зрители больше не смогут оставлять комментарии на странице просмотра. Если пользователь сделал списки своих подписок и понравившихся видеороликов общедоступными, контент, предназначенный для детей, в этих списках показываться не будет. В целом, возможности взаимодействия с детским контентом на YouTube будут сокращены до минимума.

Отмечается, что несмотря на то, что Закон о защите личных сведений детей в Интернете действует только в США, изменения коснутся всех стран. Чтобы определить, предназначен ли публикуемый контент для детей, рекомендуют изучить требования применимого законодательства, в частности установленные законодательством возрастные критерии. А также обратиться к юристу, если остались дополнительные вопросы.

Как подготовиться к изменениям?

Как отмечают в пресс-службе YouTube, привести канал в соответствие с новыми требованиями для некоторых авторов окажется непросто, однако этот шаг очень важен. Федеральная торговая комиссия дала на реализацию изменений четыре месяца. За это время вам требуется сделать следующее:

Изучить закон и выяснить, какую ответственность он налагает на вас как на автора. Узнать больше о Законе о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA) можно здесь. Чтобы определить, предназначен ли публикуемый вами контент для детей, изучите требования применимого законодательства, в частности установленные законодательством возрастные критерии. Обратитесь к юристу, если у вас остались дополнительные вопросы.

Изучить Условия использования YouTube и свои обязательства как пользователя этого сервиса. YouTube предназначен для широкой аудитории старше 13 лет (или иного возраста в зависимости от страны). Также мы рекомендуем родителям, желающим позволить детям смотреть видео самостоятельно, установить приложение YouTube Детям.

Узнать, каким еще образом можно монетизировать контент. Мы по-прежнему будем показывать неперсонализированную рекламу (рекламу с учетом контекста, а не данных пользователя). Некоторые типы такой рекламы описаны в этой статье в разделе "Таргетинг в контекстно-медийной сети".

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