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13 ноября 2019, среда, 23:10 88
Верховная Рада и партии 2019-11-13T23:15:07+02:00
Українські Новини
В Украине разрешат рекламодателям сравнивать товары с конкурентами

В Украине разрешат рекламодателям сравнивать товары с конкурентами

Верховная Рада, Реклама, рекламный бизнес
Наружная реклама. Фото: kievvlast.com.ua
Наружная реклама. Фото: kievvlast.com.ua

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект, который позволяет в Украине использовать сравнительную рекламу. Об этом сообщает Громадське.

Так, сообщается, что инициатива призвана гармонизировать законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.

"За" соответствующий проект закона №2178 12 ноября проголосовали 326 депутатов.

Отмечается, что в Закон Украины "О рекламе" в частности добавляют понятие "сравнительная реклама". По мнению инициаторов законопроекта, это необходимое требование для гармонизации законодательства с правом ЕС.

Так, в рекламе позволят использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки, под которыми выпускается другой товар. Также можно упоминать коммерческое наименование конкурентов, с которым сравнивают продукцию.

Сравнивать между собой позволят подобные товары, используемые по одинаковым потребностям. В рекламе также допускают возможность сравнивать лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Однако запрещается в рекламе вводить потребителей в заблуждение и действовать недобросовестно относительно конкурентов.

Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе несет рекламодатель.

Законопроект еще ожидает подписи председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, "Цитрус" оштрафовали за сексистскую рекламу в Одессе.

А в Британии запретили сексизм в рекламе: список вредных стереотипов по версии англичан.

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