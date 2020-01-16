Біля Ocean Plaza полагодили трубу і відновили рух транспорту

В Голосіївському районі Києва, де внаслідок прориву тепломережі гаряча вода підмила асфальтове покриття і затопила ТЦ Ocean Plaza, відремонтували трубу і відновили рух транспорту. Про це повідомляє офіційний портал КМДА.

"На вулиці Антоновича відновили асфальтне покриття. Комунальна корпорація "Київавтодор" залучила до роботи 18 одиниць техніки та 23 робочих. Транспортний рух по вулиці відновлено", - йдеться в повідомленні КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва.Прорив стався 13 січня.В результаті аварії 9 осіб отримали опіки, гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.

Фото і відео наслідків прориву теплотраси у Києві: затоплений ТЦ, постраждалі люди і провалився асфальт.