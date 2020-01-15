Гривня на міжбанку після свята обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 7 коп. в середу знизився на 4 коп. до 24,04 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,95-23,98 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,00-24,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,02-24,05 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,26% з 23,74 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 січня, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли про те, які зміни у головних економічних показниках можна чекати в першому кварталі 2020 року: як зміняться середні зарплати, ціни на бензин і газ, курс гривні до долара.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,39 коп. до 24,1789 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,25 коп. до 23,8380 UAH/USD.