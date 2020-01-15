підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 18:15 7
Економіка 2020-01-15T19:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після свята обвалилася

Гривня на міжбанку після свята обвалилася

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 7 коп. в середу знизився на 4 коп. до 24,04 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,95-23,98 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,00-24,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,02-24,05 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,26% з 23,74 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 січня, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли про те, які зміни у головних економічних показниках можна чекати в першому кварталі 2020 року: як зміняться середні зарплати, ціни на бензин і газ, курс гривні до долара.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 2,39 коп. до 24,1789 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,25 коп. до 23,8380 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Новини
Кабмін у січні хоче опублікувати результат пробного перепису населення 18:44
Гривня на міжбанку після свята обвалилася 18:15
"Незламна стійкість - 2020": в Одесі пройдуть навчання України і НАТО 18:00
Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова 17:50
За втягнення дітей у незаконні збройні формування хочуть позбавляти волі 17:36
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok