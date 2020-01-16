ПФУ пояснив, коли жінки зможуть вийти на пенсію

В Україні поступово будуть підвищувати пенсійний вік. До 1 квітня 2020 року для того, щоб вийти на пенсію, жінці повинно виповнитися 59 років. Який вік необхідний жінкам для виходу на пенсію після цієї дати повідомляє Пенсійний фонд України на сторінці у Facebook.

"У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців", - йдеться в повідомленні.

З 1 квітня 2021 року жінки будуть виходити на пенсію, як і чоловіки - у 60 років.

Отже, у 2020 році жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців, а жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років до 2021 році.

Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.

Страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менш 27 років.

З кожним наступним роком він буде зростати на один рік - до 35 років, в 2028 році.

Пенсійний вік для жінок. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком з 1 564 гривень до 1 638 гривень з 1 грудня 2019 року.

А також в Пенсійному фонді України розповіли, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого.