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03 января 2020, пятница, 18:53 21
Верховная Рада и партии 2020-01-03T19:00:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный возраст для украинцев повысят: в "Слуге народа" сделали заявление

Пенсионный возраст для украинцев повысят: в "Слуге народа" сделали заявление

Таня Войтюк
Пенсия, Пенсионер, Пенсионный фонд, Слуга народа
Пенсионер. Фото: pexels
Пенсионер. Фото: pexels

Тем временем как размер пенсии стало возможным посчитать самому на пенсионном калькуляторе, в Украине постепенно будет повышаться пенсионный возраст.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), сообщает "Сегодня".

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет, в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – заявила Третьякова.

По ее мнению, повышение пенсионного возраста должно происходить плавно.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", - сказала Третьякова.

Как сообщали Українські Новини, в Раду подали законопроект о накопительной пенсии

Напомним, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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