Рубль обвалився після новин про відставку уряду РФ

У зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ в повному складі йде у відставку, курс рубля різко впав. Про це повідомляє RBC.ru

Повідомляється, що дані Московської біржі свідчать про те, що курс рубля впав після заяви Дмитра Медведєва про відставку уряду.

Станом на 16:47 за московським часом (15:47 за київським) долар зміцнився на 0,22% до 61,58 рубля, євро — 0,41% до 68,65 рубля.

Індекс Московської біржі знизився на 0,59% до 3111,44 пункту, індекс РТС — на 0,88% до 1590,89 пункту на 16:45 за московським часом.

Як повідомляли Українські Новини, у київських обмінниках 15 січня середній курс купівлі готівкового рубля зріс на 4 копійки до 3,51 за 10 рублів, середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки до 3, 94 за 10 рублів.

Тим часом в обмінних пунктах станом на 15 січня середній курс продажу готівкового долара знизився до 24,1789 UAH/USD, а середній курс купівлі - до 23,8380 UAH/USD