Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину

Офіс генерального прокурора закликає Кабінет Міністрів реформувати кримінально-виконавчу медицину.

Про це йдеться в заяві на сайті офісу, передають Українські Новини.

Згідно до повідомлення, генеральний прокурор Руслан Рябошапка закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука втрутитися в ситуацію з гальмуванням реформи кримінально-виконавчої медицини.

Наголошується, що процес передачі функцій надання медичної допомоги засудженим та ув'язненим від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров'я України поки що фактично не завершений.

"Останнім часом відповідальні центральні органи виконавчої влади не проявили належної активності і фактично загальмували процес, що вкрай негативно вплинуло на стан дотримання конституційних прав ув'язнених на охорону здоров'я та призвело до систематичності порушень вимог законодавства в цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, такий стан справ не сприяло зменшенню смертності, а навпаки.

Так, за останній рік спостерігається зростання смертності майже на 7% (517 випадків).

Це може бути підставою для Європейського суду з прав людини констатувати порушення вимог Конвенції про захист прав людини.

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