підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину
15 січня 2020, середа, 16:31 8
Політика 2020-01-15T16:33:01+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину

Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину

Влада Билоус
Влада Билоус
Генпрокуратура, Офіс Генпрокурора, Руслан Рябошапка, Олексій Гончарук

Офіс генерального прокурора закликає Кабінет Міністрів реформувати кримінально-виконавчу медицину.

Про це йдеться в заяві на сайті офісу, передають Українські Новини.

Згідно до повідомлення, генеральний прокурор Руслан Рябошапка закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука втрутитися в ситуацію з гальмуванням реформи кримінально-виконавчої медицини.

Наголошується, що процес передачі функцій надання медичної допомоги засудженим та ув'язненим від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров'я України поки що фактично не завершений.

"Останнім часом відповідальні центральні органи виконавчої влади не проявили належної активності і фактично загальмували процес, що вкрай негативно вплинуло на стан дотримання конституційних прав ув'язнених на охорону здоров'я та призвело до систематичності порушень вимог законодавства в цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, такий стан справ не сприяло зменшенню смертності, а навпаки.

Так, за останній рік спостерігається зростання смертності майже на 7% (517 випадків).

Це може бути підставою для Європейського суду з прав людини констатувати порушення вимог Конвенції про захист прав людини.

Як повідомляли Українські Новини, співробітницю Генпрокуратури затримали на розповсюдженні наркотиків.

Офіс Генпрокурора розслідує авіакатастрофи в Ірані як умисне вбивство.

Генпрокуратура відкрила справу проти Труби.

 

Більше новин про: Генпрокуратура Офіс Генпрокурора Руслан Рябошапка Олексій Гончарук

Новини
Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ 16:52
Україна визначила 3 ділянки для розведення на Донбасі, - Зеленський 16:48
Рубль обвалився після новин про відставку уряду РФ 16:40
Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину 16:31
Грицак задекларував годинник Rolex і елітний позашляховик 16:24
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство" 11:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok